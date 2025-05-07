المستشار التجاري المصري في بريتوريا: نمتلك أكبر أسواق الأغذية وأكثرها تقدمًا وأمانًا في أفريقيا والشرق الأوسط

أكد إيهاب صلاح الدين، المستشار التجاري ورئيس المكتب التجاري المصري في بريتوريا، أن مصر تمتلك أحد أكبر أسواق قطاع الأغذية وأكثرها تقدمًا وأمانًا في أفريقيا والشرق الأوسط، وأن صادراتها تنتشر على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم. مشيرا إلى قوة قطاع الأغذية المصرية.

وأشار صلاح الدين إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا، باعتبارهما أكبر ثلاث اقتصادات أفريقية، في دفع عجلة التنمية في القارة بأكملها من خلال تعاونهما المشترك.

البعثة التجارية للصناعات الغذائية المصرية بجنوب إفريقيا

جاء ذلك خلال افتتاح فاعليات البعثة التجارية للصناعات الغذائية المصرية بجنوب إفريقيا والتي تستمر حتى ٩ مايو الجاري لتعزيز التواجد المصري في السوق الجنوب أفريقي وفتح آفاق تصديرية جديدة لعدد من المنتجات الغذائية عالية القيمة وذلك بمشاركة 29 شركة مصرية، و52 ممثلا عن هذة الشركات، وبمشاركة مميزة من الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبرئاسة علاء الوكيل عضو مجلس إدارة المجلس ورئيس لجنة البعثات، ودينا حسني، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالاضافة الي الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة معلومات التصدير بالمجلس.



وحضر الافتتاح السفير أحمد علي شريف، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب أفريقيا، وإيهاب صلاح الدين، المستشار التجاري ورئيس المكتب التجاري المصري في بريتوريا وآلان موكوكي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، ومحمد إسماعيل، مدير المجلس الإسلامي بجنوب أفريقيا، وإي بي لوكهات، مدير الاتصالات بالهيئة الوطنية الحلال بجنوب أفريقيا (SANHA)، وبرناديت زيلر، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة في جوهانسبرج، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الجهات وجمعية رجال الأعمال والجهات الحكومية المختلفة وأيضا كبار تجار ومستوردي وموزعي الصناعات الغذائية بجنوب إفريقيا.



البعثة تضم ممثلي 30 من كبريات الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الغذائية

وأوضح صلاح الدين أن 30 شركة من أفضل شركاتنا المصرية تشارك في هذه البعثة، بإجمالي ٥٢ فردا مشاركا في فعاليات بعثة الاعمال، بهدف تعريف نظرائهم في جنوب أفريقيا بمنتجات مصرية متميزة تشمل الخضروات والفواكه المجمدة والمربى والعصائر ومنتجات المخابز وغيرها من السلع الشهية القادمة مباشرة من مصر.

ويقوم المستشار التجاري إيهاب صلاح الدين رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بريتوريا بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية بتسيير البعثة التجارية لقطاع الصناعات الغذائية إلى جنوب أفريقيا وذلك خلال الفترة من ٤-٩ مايو ٢٠٢٥.

واستعرض رئيس مكتب التمثيل التجاري في بريتوريا مع الشركات المصرية أبرز السلع المطلوبة في السوق الجنوب افريقي والاشتراطات الخاصة بالتصدير إلى جنوب أفريقيا، فضلا عن الإجابة عن عدد من الاستفسارات الخاصة بالسوق الجنوب افريقي وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما تم ترتيب جولات ميدانية للشركات المصرية لزياره كبرى سلاسل السوبرماركت واسواق الجملة في جنوب أفريقيا.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة للبعثة التجارية المصرية للصناعات الغذائية إلى جنوب أفريقيا في افتتاح فصل جديد من العلاقات التجارية المثمرة بين البلدين.

وأعرب صلاح الدين عن سعادته الغامرة برؤية هذا الحضور المتميز من رجال الأعمال والمسؤولين من كلا البلدين، معربًا عن تشرفه بحضور كبار الشخصيات التي أثرت الحدث، وعلى رأسهم السفير أحمد علي شريف، وممثلو غرف التجارة والصناعة والهيئات المعنية بسلامة الغذاء والشؤون الإسلامية من جنوب أفريقيا ومصر.

وأوضح صلاح الدين أن هذه البعثة تمثل بدء فصل جديد في العلاقات التجارية بين مصر وجنوب أفريقيا، وتركز بشكل أساسي على الحصول على منفعة متبادلة لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن اليوم يشهد محادثات واتصالات ملهمة بين شركات بارزة وذات سمعة طيبة في قطاع الأغذية من بلدينا.

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