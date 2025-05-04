مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد لجان الامتحانات التحريرية بمعاهد التمريض (صور)

انطلقت الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 في معاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وسط أجواء تنظيمية وانضباطية عالية، تعكس حرص الهيئة على توفير بيئة تعليمية داعمة ومتكاملة.

انطلاق معاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر

ويأتي تنظيم الامتحانات في إطار اهتمام الهيئة المتواصل بمنظومة التمريض، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية في تقديم خدمات صحية ذات جودة، وركيزة لا غنى عنها في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

تابع الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر سير الامتحانات داخل المعاهد مؤكدًا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وتذليل أية تحديات قد تواجههم بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة ويسر.

وأعرب مدير الفرع عن تقديره لجهود الإدارات التعليمية وأطقم التدريس في الحفاظ على انضباط العملية التعليمية، متمنيًا لجميع الطلاب دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم الدراسية والمهنية.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي التزامها الكامل بتطوير التعليم الفني للتمريض وإعداد كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.