وجبة حواوشي تتسبب في تسمم أسرة بالسلام، وقرار عاجل من النيابة

يوما تلو الآخر تتزايد حالات التسمم الناتجة عن تناول الأطعمة السريعة غير الامنة وهذه المرة اسرة بالكامل مكونة من 5 أشخاص تعرضت لتسمم غذائي عقب تناولها الحواوشي من أحد مطاعم الوجبات السريعة بمنطقة النهضة في السلام.

البداية ببلاغ تلقته مباحث قسم شرطة السلام من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها أسرة في حالة تسمم نتيجة تناولها وجبة حواوشي، علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين إصابة أسرة كاملة تسكن بالبلوك رقم 1 بمنطقة النهضة في السلام بعد تناولهم وجبة حواوشي فاسدة.

أخطرت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة نيابة السلام التي انتقلت إلى المستشفى واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين وتبين أنهم تناولوا وجبة فاسدة ويعانون من قيء مستمر وإسهال وارتفاع في درجات الحرارة ومغص شديد وتم عمل غسيل معدة لهم والاسعافات اللازمة.



تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها أسرة تعاني من تسمم غذائي نتيجة تناولها وجبة حواوشي فاسدة وتم عمل الاسعافات الأولية لهم وحالتهم الصحية مستقرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأخذ عينات من الطعام الموجود بمعدة الضحايا لتحليلها ومعرفة الأسباب.

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