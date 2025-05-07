الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

سكرتير عام الأقصر يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

شهد أحمد وزيري سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل لشهر مايو 2025 لتفعيل ودعم منظومة الحماية، وذلك بحضور مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة نجوي إبراهيم، وجميع أعضاء اللجنة من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن ومن ينوب عنهم وممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة والمجتمع المدني.

اجتماع لجنة حماية الطفل 


تناول الاجتماع عرض مجهودات الوحدات العامة والفرعية لحماية الطفل بالمحافظة، حيث تم تنفيذ عدد 20 فاعلية خلال شهر أبريل بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كما تلقت الوحدة العامة عدد 52 بلاغًا من خط نجدة الطفل منذ يناير وحتي أبريل تنوعت فيهم معدلات الخطر وتم التعامل مع جميع البلاغات، كما تم دراسة الخطة المقترحة الفترة القادمة وفقا للبلاغات الواردة.


كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إطلاق مبادرة بعنوان (احميهم من التحرش) لتنفيذها على مستوي المحافظة، والتي تستهدف توعية أولياء الأمور والأطفال بالتحرش وأنواعه، وكيف يتصرف الأطفال لحماية أنفسهم من التحرش والمواقف الخطرة، وذلك بمشاركة رجال الدين الاسلامي والمسيحي وهيئة الرعاية الصحية من خلال عيادات الدعم  النفسي والتي تقدم المشورة النفسية والإرشاد الأسري لمستخدمي التأمين الصحي الشامل وأسر تكافل وكرامة، بالإضافة إلى آليات تفعيل دور المجتمع المدني في التوعية بهذه القضية.


ومن جانبه، أكد سكرتير عام محافظة الأقصر، أن محافظة الأقصر تحت رعاية محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، توفر كافة أوجه الدعم لقضايا الطفولة وحمايتهم من كافة الأخطار، مؤكدًا على ضرورة تكامل كافة الجهود للاهتمام بالأطفال وحمايتهم من كافة أنواع العنف والإساءة والممارسات الضارة التي قد يتعرضون لها لصنع مستقبل آمن وأفضل لأطفالنا.

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