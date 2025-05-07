تعليم الأقصر يستعد لاستقبال امتحانات نهاية العام

ترأس الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر اجتماعًا موسعًا، ضم مديري العموم ومديري المراحل التعليمية، لمناقشة خطة الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

امتحانات نهاية العام

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية لوضع أسئلة الامتحانات، وفقًا لما أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددًا على أن تكون الأسئلة متنوعة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

وأشار "جارح" إلى ضرورة متابعة جاهزية المدارس من حيث المقاعد وتجهيزات الفصول، بما يضمن راحة الطلاب أثناء أداء الامتحانات، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في المدارس التي تحتاج إلى تدخل قبل انطلاق الامتحانات.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية النظافة العامة داخل المدارس، سواء في الفصول أو دورات المياه أو ساحات المدارس، مشيرًا إلى أن توفير بيئة نظيفة ومنظمة ينعكس على نفسية الطلاب ويسهم في تهيئة مناخ مناسب لأداء الامتحانات بهدوء وانضباط.

وشار إلى أن المديرية تتابع بشكل يومي الاستعدادات في مختلف الإدارات التعليمية، لضمان خروج موسم الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمستوى المحافظة التعليمي.

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