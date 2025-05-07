أقوال شهود العيان تكشف تفاصيل اندلاع مشاجرة دامية في الوراق

تجري نيابة الوراق تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة دامية بين قهوجي وترزي بمنطقة الوراق، حيث تبادل الطرفان التعدي باستخدام الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة الطرفين بإصابات خطيرة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أفادوا بأن مشاجرة اندلعت بين الطرفين لخلافات مالية بينهما، وتعدى الطرفان على بعضهما البعض بأسلحة بيضاء، وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

نشوب مشاجرة بين القهوجي والترزي في الوراق



تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الشمال، العميد محمد ربيع، يفيد بحدوث مشاجرة بين القهوجي والترزي في دائرة قسم شرطة الوراق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن السبب وراء المشاجرة هو خلافات مالية بين الطرفين، حيث تبادل كل منهما التعدي على الآخر بسلاح أبيض.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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