النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة اعتداء "منجد" على شاب بالوراق

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اعتداء شاب يعمل منجدا على أحد سكان منطقة الوراق بالجيزة، حيث استمعت لأقوال شهود العيان حول ملابسات الحادث، الذي أسفر عن إصابة المجني عليه بجروح قطعية في اليد وفروة الرأس.

وكشف شهود العيان أن المجني عليه وجه اللوم للمتهم وحذره من تكرار وقائع سرقة الطيور المنزلية، التي اعتاد الأهالي تربيتها فوق أسطح منازلهم، خاصة في ظل تكرار شكاوى عدد من السكان بشأن سرقات مماثلة.

التعدي على شاب بالوراق

وكان قسم شرطة الوراق قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للاعتداء بسلاح أبيض على يد شاب من سكان المنطقة، إثر مشادة نشبت بينهما بسبب اتهام المتهم بسرقة الطيور.

التحريات كشفت أن المتهم يمر بظروف عائلية ونفسية صعبة عقب أزمة شخصية، الأمر الذي أثر على حالته المعيشية ودفعه مؤخرا لارتكاب عدد من السرقات، مستهدفا الطيور التي يحتفظ بها الأهالي أعلى العقارات.

وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 2534 إداري قسم شرطة الوراق، فيما قررت النيابة مواصلة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، وسماع أقوال المجني عليه وشهود الواقعة.

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