الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة اعتداء "منجد" على شاب بالوراق

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اعتداء شاب يعمل منجدا على أحد سكان منطقة الوراق بالجيزة، حيث استمعت لأقوال شهود العيان حول ملابسات الحادث، الذي أسفر عن إصابة المجني عليه بجروح قطعية في اليد وفروة الرأس.

وكشف شهود العيان أن المجني عليه وجه اللوم للمتهم وحذره من تكرار وقائع سرقة الطيور المنزلية، التي اعتاد الأهالي تربيتها فوق أسطح منازلهم، خاصة في ظل تكرار شكاوى عدد من السكان بشأن سرقات مماثلة.

 

التعدي على شاب بالوراق

 

وكان قسم شرطة الوراق قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للاعتداء بسلاح أبيض على يد شاب من سكان المنطقة، إثر مشادة نشبت بينهما بسبب اتهام المتهم بسرقة الطيور.

التحريات كشفت أن المتهم يمر بظروف عائلية ونفسية صعبة عقب أزمة شخصية، الأمر الذي أثر على حالته المعيشية ودفعه مؤخرا لارتكاب عدد من السرقات، مستهدفا الطيور التي يحتفظ بها الأهالي أعلى العقارات.

وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 2534 إداري قسم شرطة الوراق، فيما قررت النيابة مواصلة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، وسماع أقوال المجني عليه وشهود الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة الوراق منطقة الوراق النيابة العامة شرطة الوراق منطقة الوراق بالجيزة

مواد متعلقة

سكبت النار على زوجها فأحرقت الجميع، قرارات عاجلة في حرق سيدة لزوجها ووالدتها بالوراق
ads

الأكثر قراءة

تعرف على مراحل التقاضي في واقعة طفل البحيرة بعد الحكم على المتهم بالمؤبد

آخر كلام، موعد ومكان نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

بعد العاصفة الترابية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

ظاهرة احتراق أشجار إسرائيل من داخلها تثير الفزع، والنشطاء: معجزة وغضب من الله (فيديو)

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

الأهلي يستقر على رحيل مدافع الفريق في الميركاتو الصيفي

بعد غلق محور التسعين لمدة 20 يومًا، 6 تحويلات مرورية للسيارات

هيئة الدواء تحذر: المضادات الحيوية تؤثر على نتيجة تحليل جرثومة المعدة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 1-5-2025 في الأسواق

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة سيدنا نوح كما وردت في القرآن الكريم

في عيد العمال، تعرف على مكانة العمل في الإسلام

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بعدم الاستقرار المادي

المزيد
الجريدة الرسمية