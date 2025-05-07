وزير العمل يُعلن بدء التقديم في منح مجانية للتدريب على 28 مِهنة

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم للحصول على منح مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 28 مهنة،من خلال 3 برامج فى مجالات فنية، ولغوية،ومهارات حياة

مجال التدريب المهني

وذلك بالتعاون مع معهد الساليزيان "الدون بوسكو" الايطالي بالقاهرة،تطبيقًا لبروتوكول تعاون مُشترك بين "الوزارة" و"المعهد"، يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني،وتعزيز الكفاءة،والقدرة التنافسية للمُتدربين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية وفي إطار خطتها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في عيد العمال.

مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج

وفي هذا السياق دعا محمد جبران وزير العمل في تصريحات صحفية، الشباب المصري إلى التقديم في هذه المنح الجديدة، والإستفادة من كل الخدمات التي تقدمها "الجمهورية الجديدة" له في مجال التدريب المهني، لتأهيله على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وبشهادات دولية.

وقال إنه يمكن التسجيل في المنحة الجديدة من خلال هذا الرابط الذي يحتوي أيضًا على كافة المهن التي سيتم التدريب عليها، وكذلك الشروط المطلوبة هنا

على أن يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 7-5-2025، وحتى اكتمال العدد المطلوب.

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