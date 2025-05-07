الأربعاء 07 مايو 2025
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جناح حكماء المسلمين بمعرض أمريكا للكتاب العربي يحصد جائزة الشراكة المتميزة

جناح مجلس حكماء المسلمين
جناح مجلس حكماء المسلمين
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حصد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض أمريكا الدولي للثقافة والفنون والكتاب العربي "إكسبو ٢٠٢٥"، جائزة الشراكة المتميزة، وذلك تقديرًا لمشاركته الفاعلة في تعزيز الحوار الحضاري وإبراز التراث الثقافي الإسلامي خلال فعاليات المعرض، الذي أُقيم في مركز فورد المجتمعي للفنون الأدائية بمدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية، في الفترة من ١ إلى ٤ مايو ٢٠٢٥.

جائزة الشراكة المتميزة

وأعربت إدارة المعرض عن تقديرها للمشاركة الفاعلة لمجلس حكماء المسلمين والتي كان لها أثر بالغ في إثراء فعاليات معرض أمريكا الدولي للثقافة والفنون والكتاب العربي "إكسبو ٢٠٢٥"، وتعزيز أواصر الوحدة بين مكوِّنات المجتمع في مدينة ديربورن، مؤكدين أن الندوات الفكرية التي قدَّمها المجلس، شكلت إلى جانب جناحه الثقافي المتميز، محطات بارزة ومُلهمة ضمن برنامج المعرض، ولذلك تم منح الجناح جائزة الشراكة المتميزة، تتويجًا لهذه الجهود.

 

مشاركة مجلس حكماء المسلمين في النسخة الأولى من معرض أمريكا للكتاب العربي

وشارك مجلس حكماء المسلمين في فعاليات النسخة الأولى من معرض أمريكا الدولي للثقافة والفنون والكتاب العربي، وذلك بأكثر من 250 من الإصدارات الفكريَّة والثقافيَّة، بالإضافة إلى عدد من الندوات التي ناقشت مجموعةً من القضايا المهمة مثل الإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي، وذلك انطلاقًا من رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.

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تفاصيل مشاركة حكماء المسلمين في النسخة الأولى من معرض أمريكا للكتاب العربي

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