تفاصيل مشاركة حكماء المسلمين في النسخة الأولى من معرض أمريكا للكتاب العربي

يشارك مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في النسخة الأولى من معرض أمريكا الدولي للكتاب العربي، الذي سيُقام في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية، خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو 2025، وذلك في مركز فورد المجتمعي للفنون الأدائية، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع الجاليات العربية والمسلمة والمجتمع الأمريكي بشكل عام، وتعزيز خطاب الوسطية والتسامح والاعتدال، وفتح المجال لحوار بنَّاء حول القضايا الجوهرية التي تواجه المجتمعات المحلية.

جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض أمريكا الدولي للكتاب العربي

ويقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين في المعرض بأكثر من ٢٥٠ إصدارًا فكريًّا وثقافيًّا متنوعًا، من بينها مجموعة من أحدث إصدارات دار الحكماء للنشر لعام ٢٠٢٥. كما يضم الجناح أكثر من ٢٠ مؤلفًا لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تُبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفلسفي والفكري، منها "القول الطَّيب"، و"من دفاتري القديمة"، و"رأي في حوار الشرق والغرب"، "التراث والتجديد"، و"من أجل السلام"، و"آداب وقيم"، و"نحو اجتهاد فقهي معاصر"، وغيرها.

وفي نفس السياق، يقدِّم جناح المجلس عددًا من الإصدارات المهمة؛ من بينها: "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة"، بقلم د. مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "المسلمون في مفترق طرق" لمؤلفه الراحل د. محمود حمدي زقزوق، و"كتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" بقلم عدد من الباحثين، وكتاب "الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش" لمؤلفه آرون تايلر، وغيرها من الإصدارات.

مواجهة الإسلاموفوبيا: بناء الجسور عبر الحوار والتفاهم

وفي إطار برنامجه الثقافي خلال المعرض، ينظِّم المجلس ندوة بعنوان: "مواجهة الإسلاموفوبيا: بناء الجسور عبر الحوار والتفاهم"، وذلك يوم الجمعة الموافق ٢ مايو ٢٠٢٥، بمشاركة الدكتور مقتدر خان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ديلاوير ومؤلف كتاب "الإسلام والحكم الرشيد: فلسفة سياسية حول الإحسان"؛ والدكتور محمد حسن خليل، أستاذ الدراسات الدينية ومدير برنامج الدراسات الإسلامية في جامعة ولاية ميشيغان؛ والدكتور مورغان شيبلي، أستاذ كرسي فُوغليو للروحانيات في الجامعة ذاتها. وتتناول الندوة قضية الإسلاموفوبيا، بوصفها تحديًا رئيسيًّا يواجه العرب والمسلمين الأمريكيين، كما تسلط الضوء على جهود المجلس في مكافحة هذه الظاهرة، ودور الحوار وتبادل الثقافات في تصحيح الصور النمطية، إضافة إلى الدور المهم للإعلام في مواجهة هذه الظاهرة.

وتُعقد الندوة الثانية يوم السبت الموافق ٣ مايو ٢٠٢٥، تحت عنوان "الحوار الإسلامي – الإسلامي: قراءة في نداء أهل القِبلة"، بمشاركة الإمام محمد مرديني، إمام المركز الإسلامي الأمريكي في ديربورن، والإمام أحمد صبحي مصطفى، الإمام بمدينة كانساس، وعضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف. وتتناول الندوة "نداء أهل القِبلة"، الذي يُعد ميثاقًا للوحدة بين المذاهب الإسلامية، والذي أطلقه المجلس خلال مؤتمر الحوار الإسلامي – الإسلامي الذي استضافته مملكة البحرين في فبراير ٢٠٢٥.

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