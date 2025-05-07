أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا



تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية الحفل السنوى لختام العام الدراسى للطلبة الموهوبين باستوديو الباليه " آنا بافلوفا " وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية ".

البالية الروسي آنا بافلوفا



يتضمن البرنامج مجموعة من تصميمات المشاهد الحركية لكل من ايكاترينا لوجينافا ويوليا زويفا منها (أزميرالدا، توتا الأرجوانى، صدى الحلم، علامة الخريف، الآن أرى النور، نثر غبار النجوم، القلب والروح، إبتسم من خلال الإيقاع، الدمية الراقصة، خيط القدر، همس الريح، الجنيات الراقصة، غزل البنات، رقص الفالس المشتعل، رفرفة الأجنحة، حركات سريعة، أزهار صاعدة، الصمت الذهبي، رمز الإهتزاز، حلم منسي، القمر الأزرق، فالس كريستال، العرض يجب أن يستمر ).



يأتى الحفل تأكيدًا على الدور المحورى لدار الأوبرا المصرية فى دعم الإبداع العالمى وتعزيز الحوار الثقافى بين الشعوب، كما يعكس استمرار التعاون الفنى مع المؤسسات الدولية ذات التاريخ العريق فى الفنون الرفيعة.

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