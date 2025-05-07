الأوبرا تنظم حفلا لروائع زمن الفن الجميل على مسرح سيد درويش بالإسكندرية الخميس

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى فى التاسعة مساء الخميس ٨ مايو على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية).

حفل لـ أغنائيات زمن الفن الجميل

ويضم الحفل باقة مختارة من غنائيات زمن الفن الجميل منها الناس المغرمين، بلاش عتاب، رايداك، احبك، امتي الزمان، الطير المسافر، ياليلة ماجاني الغالي، شعوري ناحيتك، الأرض بتتكلم عربي وغيرها.. أداء محمد رئيس، مصطفى سعد، أحمد رجب، امير رفاعى، وائل ابو الفتوح، يمنى حسن، سارة مجدى، هبة اسماعيل.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبى ومتذوقى الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعى والفردى فى الغناء والعزف، قدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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