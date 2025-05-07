الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة المواقع الإنشائية في مدينة بدر

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات ببدر، حبس 3 أشخاص تخصصوا في سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة" وتنفيذ 3 عمليات فى مدينة بدر، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

سرقة المواقع الإنشائية بمدينة بدر 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة عناصر إجرامية – اثنان منهم لهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة".

وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في تنفيذ السرقات.

 

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب ثلاث وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن كافة المسروقات التي تم العثور عليها بحوزة أحد المتعاملين معهم، وهو تاجر خردة سيئ النية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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المواقع الإنشائية بمدينة بدر النيابة العامة أمن القاهرة دائرة قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة

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