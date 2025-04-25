سقوط "حوت الحشيش" في بدر بحوزته مخدرات بـ2 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط حوت الحشيش في مدينة بدر بحوزته 26.5 كيلو حشيش بقيمة 2 مليون جنيه قبل ترويجها على عملائه.

ضبط حوت الحشيش في مدينة بدر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط أحد العناصر الإجرامية أثناء ترويجه لكمية ضخمة من مخدر الحشيش، وبحوزته 26.5 كيلو جرام من المخدر القاتل.



وكشفت التحريات أن المتهم كان يستعد لترويج الكمية داخل عدد من المناطق بالقاهرة، في محاولة لتحقيق أرباح ضخمة.

وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 2 مليون جنيه.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط العناصر الإجرامية، وتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات حماية لأمن وسلامة المجتمع.

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