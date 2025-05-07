تموين الإسكندرية يشن حملات على محطات الوقود

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.



وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع الإدارات التموينية الفرعية بحملات على محطات تموين السيارات للتفتيش الفنى وكذلك أخذ عينات ممثلة للبنزين والسولار لجميع الشركات المنتجة وذلك للتحليل بالمعامل المركزية المختصة للتأكد من جودة المنتج.

وأسفرت نتائج الحملات عن تم أخذ ٤٩ عينة ممثلة لجميع أنواع البنزين والسولار لجميع الشركات المنتجة وذلك للتحليل بالمعامل المركزية المختصة للتأكد من جودة المنتج وتحرير محضر لإحدى المحطات لعدم انتظام القيد بسجل ٢١ بترول، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن اسعار المنتجات لأحد المحطات وتحرير محضر توقف جزئي لأحد المحطات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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