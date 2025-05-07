مسلسل بريستيج، لماذا لم ينجح في الحفاظ على إعجاب الجمهور رغم بدايته القوية؟!

بدأ مسلسل بريستيج كواحد من الأعمال الواعدة التي جاءت لتملأ فراغا كبيرا بعد زخم ومنافسة درامية شرسة شهدها موسم رمضان الدرامي، خاصة مع أول حلقتين اللتان قدمتا جرعة مكثفة من الغموض والتشويق.

فقد انتهت أول حلقة بجريمة قتل غامضة وسط أجواء مشحونة بالتوتر، مما خلق عنصر جذب قويا لفت أنظار الجمهور سريعًا، ورفع سقف التوقعات تجاه ما هو قادم.

أسباب تراجع مسلسل بريستيج

لكن سرعان ما تبددت هذه التوقعات مع عرض الحلقتين الثالثة والرابعة، واللتين جاءتا مخيبتين للآمال على عدة مستويات، فقد بدا جليًا وجود ضعف في بناء السيناريو، حيث تحولت جرعة الغموض من عامل جذب إلى عبء ثقيل، بسبب الإصرار على إطالة أمد الغموض دون تقديم أي خيوط ملموسة تقود لفهم ما يحدث، مما أفقد عدد من المشاهدين الحماسة.

من جهة أخرى، جاء الأداء التمثيلي غير متوازن، حيث ظهر بعض الممثلين بأداء جيد بينما ظهر آخرون بأداء باهت وضعيف، وهو ما أثر على العمل ككل.

فيلم 12 Angry Men

كما أن المسلسل حاول أن يستلهم أجواء الأعمال التي تدور في مكان واحد وتعتمد على التوتر النفسي والحوار العميق، كفيلم 12 Angry Men، لكن الفارق الجوهري كان واضحًا في عنصري الحوار والإيقاع.

حيث إن بريستيج افتقد للحوار الذكي المتماسك، ووقع في فخ التكرار والرتابة، مما جعل بعض المشاهد تميل إلى الملل، رغم أن النوع الدرامي هذا يتطلب حوارًا نابضًا بالحياة.

إلى جانب ذلك، فإن إيقاع العمل كان بطيئًا، وهو أمر قد يكون مبررًا في بعض الأعمال ذات الطابع النفسي أو الفلسفي، لكنه لا يخدم مسلسلًا يُصنف على أنه “جريمة كوميدي”.

كما أن جرعة الكوميديا لم تكن بالقوة المتوقعة في ظل وجود اثنين من نجوم الكوميديا حاليا، وهما محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، بل بدت أحيانًا ثقيلة ومقحمة.

في الأخير كان من الممكن أن يكون بريستيج من أكثر الأعمال مشاهدة في ظل الانطلاق من نقطة قوية، لكنه سرعان ما فقد بريقه نتيجة ضعف السيناريو، الأداء الباهت لعدد من النجوم بالإضافة إلى غياب الحوار المحكم، وبطء الإيقاع، وهي عناصر كفيلة بأن تصرف كثيرا من المتابعين عن أي عمل، مهما كانت بدايته واعدة.

تفاصيل مسلسل بريستيج

وينتمي مسلسل بريستيج إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقات مسلسل بريستيج يبلغ 8 حلقات ويعرض العمل حصريا على منصة يانجو بلاي.

قصة مسلسل بريستيج

تدور قصة المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٢ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى وسط البلد.

بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء حيث يحاول الجميع كشف القاتل.

أبطال مسلسل بريستيج

مسلسل بريستيج من بطولة: محمد عبد الرحمن، ومصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف.

العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

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