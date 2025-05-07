الأربعاء 07 مايو 2025
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ثقافة وفنون

48 ساعة إجازة من التصوير لأبطال فيلم "أحمد وأحمد"

أحمد فهمي
أحمد فهمي

حصلت أسرة فيلم أحمد وأحمد الذى يقوم ببطولته الفنانان أحمد السقا وأحمد فهمي على إجازة لمدة يومين من تصوير مشاهد العمل، بسبب بناء بعض الديكورات الخاصة بالعمل.

ويصور فهمي والسقا بعض مشاهد الأكشن لفيلمهما الجديد أحمد وأحمد على الطريق الصحراوي، وتستمر لمدة يومين، على أن تعود أسرة العمل للديكور الأساسي للعمل.
 

وخلال أحداث فيلم أحمد وأحمد  يفقد الفنان أحمد السقا الذاكرة ويدخل في غيبوبة لمدة يوم كامل، وتبدأ أحداث الكوميديا بينه وبين فهمي.

ويلعب الفنان أحمد السقا خلال أحداث فيلم أحمد وأحمد مع الفنان أحمد فهمي، شخصية خاله، الذي يعيش معه في منزل واحد، ويجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

وتعتبر جيهان الشماشرجي أحدث المنضمين لبطولة فيلم أحمد وأحمد، من إخراج أحمد نادر جلال.

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أحمد فهمى أحمد وأحمد أحمد السقا فيلم أحمد واحمد

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