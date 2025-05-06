محافظ الجيزة يوجه بدعم مربي الدواجن في أطفيح وإزالة سور مخالف بالحوامدية

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، اللقاء الدوري مع المواطنين، للاستماع إلى الشكاوى والطلبات المقدمة من أهالي أحياء الهرم وكرداسة والحوامدية وأطفيح، وبحث سبل الاستجابة لها في إطار القانون.

جاء من أبرز الشكاوى المعروضة، تضرر أحد المواطنين من سكان شارع منير صليب بمنطقة اللبيني – البوابة الخضراء، بسبب وجود أعمال بناء مخالفة داخل العقار المقيم به، مما يشكل خطرًا على السلامة الإنشائية للعقار، وقد تبين خلال اللقاء أن السكان تقدموا بطلب تصالح وسددوا رسوم جدية التصالح، إلا أن الطلب لم يُستكمل.



ووجه محافظ الجيزة المكتب الهندسي بسرعة فحص ملف العقار بالكامل، لكونه مقامًا بدون ترخيص، مشددًا على إلزام السكان باستكمال إجراءات التصالح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق في حال عدم الالتزام، كما أمر المحافظ بإزالة الأعمال المخالفة بالدور الثالث عشر لكونها إنشاءات حديثة لا ينطبق عليها قانون التصالح.

إيقاف تشغيل عنبر لتربية الدواجن

كما ناقش اللقاء شكوى من أحد المواطنين بمركز ومدينة أطفيح بشأن إيقاف تشغيل عنبر لتربية الدواجن، حيث وجّه المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومجلس المدينة لتقديم التسهيلات اللازمة للمواطن لاستكمال إجراءات الترخيص بعد إثبات جديته وتقديمه المستندات القانونية المطلوبة.

وفي مدينة الحوامدية، استعرض المحافظ شكوى مواطنة من شارع الشعب، تتضرر من قيام أحد أصحاب المعارض ببناء سور مخالف تسبب في حجب واجهة محلها، وعلى الفور، وجّه محافظ الجيزة رئيس مدينة الحوامدية بإزالة السور المخالف فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مراجعة التراخيص القانونية للمحال بالمنطقة.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ، والسكرتير العام محمد نور، والسكرتير العام المساعد محمد مرعي، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذيين، في إطار سعي المحافظة لتعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين وتقديم حلول عملية لمشكلاتهم.

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