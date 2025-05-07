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مشروع أزولا مصر.. ذهب مصر الأخضر، فعاليات المنصة المحلية بالبحيرة لمواجهة التغيرات المناخية

المنصة المحلية للبحيرة،
المنصة المحلية للبحيرة، فيتو

عُقد اجتماع المنصة المحلية لمحافظة البحيرة ضمن برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية، وذلك بعنوان: "مشروع التكيّف مع التغيرات المناخية وحماية الرقعة الزراعية بمحافظة البحيرة"، حيث يأتي في إطار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

ويُعد المشروع، المعروف باسم "مشروع أزولا مصر – ذهب مصر الأخضر"، أحد المبادرات البيئية والزراعية الرائدة التي تهدف إلى حماية البيئة الزراعية وتحسين إنتاجية التربة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور عماد عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، أن الهدف الرئيسي من اللقاء هو تسليط الضوء على آثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، وأهمية العمل على الحد من تلك التأثيرات السلبية، لا سيما على خصوبة التربة والمحاصيل.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة يسري، رئيس لجنة التسيير الوطنية للبرنامج، أن اللجنة تسعى دومًا إلى دعم نجاح المشروعات البيئية من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات التي تطرأ على القطاع الزراعي والبيئي.

وأكد علي دومة، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة البحيرة، خلال كلمته، ضرورة نشر الوعي البيئي وتنظيم المزيد من حملات التوعية والندوات داخل المحافظة، في ضوء الدور الحيوي لمحافظة البحيرة كسلة الغذاء لمصر، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية.

وقد شهد الاجتماع إشادة كبيرة من الحضور بجهود جهاز شؤون البيئة، وخاصة من المهندس حسني عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، ذكية رشاد، مقرر المجلس القومي للمرأة، المهندس محمود بدر، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة


كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الجمعية المصرية لتنمية المجتمع، والإرشاد الزراعي، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من المدارس الحقلية، في خطوة تعكس تكامل الجهود المجتمعية والمؤسسية لحماية البيئة الزراعية وتحقيق التكيّف المناخي الفعَّال.

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التغيرات المناخية الرقعة الزراعية القطاع الزراعى تأثيرات التغيرات المناخية رؤية مصر 2030 مرفق البيئة العالمي

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