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رياضة

الاتفاق تم، آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع أيمن الرمادي

ايمن الرمادي
ايمن الرمادي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب أيمن الرمادي بات قريبًا للغاية من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعد جلسة جمعته بمسؤولي النادي خلال الساعات الماضية، شهدت الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وأكد المصدر أن الرمادي أبدى ترحيبًا كبيرًا بتدريب الزمالك في هذه المرحلة الحرجة، ووافق على جميع الشروط المطروحة، موضحًا أن الاتفاق يتضمن توليه المهمة لمدة شهر واحد، يتم بعدها تقييم التجربة واتخاذ قرار بالتجديد أو البحث عن بديل.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك قررت استبعاد أحمد بيبو، الذي كان مرشحًا للعمل كمساعد مع الرمادي، بسبب انتمائه المعروف للنادي الأهلي، وفضلت الحفاظ على حالة التركيز داخل الفريق وعدم إثارة الجدل بين الجماهير.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة بين مسؤولي الزمالك والرمادي، لوضع الرتوش النهائية على التعاقد، والإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية، خاصة مع ضغط المباريات واحتياج الفريق لقيادة فنية جديدة بشكل عاجل.

ويأمل الزمالك أن ينجح الرمادي في إعادة التوازن للفريق، واستعادة الانتصارات، قبل خوض ما تبقى من منافسات الموسم المحلي.

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