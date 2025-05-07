أيمن الرمادي على أعتاب الزمالك.. صفقة إنقاذ مؤقتة تنتظر الإعلان الرسمي.. مهمة قصيرة بأهداف كبيرة.. واستبعاد بيبو بسبب الأهلي

اقترب نادي الزمالك بشكل كبير من التعاقد مع المدرب أيمن الرمادي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للجهاز الفني السابق، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق وضغط المباريات في الفترة الحالية.

وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء أن جلسة عُقدت خلال الساعات الماضية بين الرمادي ومسؤولي النادي، انتهت باتفاق شبه نهائي على كافة تفاصيل التعاقد، ليصبح الإعلان الرسمي مسألة وقت لا أكثر.

مهمة قصيرة بأهداف كبيرة

الاتفاق بين الطرفين ينص على تولي أيمن الرمادي القيادة الفنية لمدة شهر واحد فقط، في عقد قصير الأمد يُعد الأول من نوعه في تاريخ الزمالك الحديث.

الهدف من هذا الاتفاق هو تقييم التجربة ميدانيًا، على أن يتم لاحقًا اتخاذ قرار بالتجديد أو البحث عن بديل دائم لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

الرمادي أبدى مرونة كبيرة ووافق على جميع الشروط المطروحة، مؤكدًا استعداده لخوض هذا التحدي الاستثنائي، رغم ضيق الوقت وصعوبة المرحلة.

استبعاد بيبو بسبب “الأهلي”

في تطور لافت، قررت إدارة الزمالك استبعاد أحمد بيبو، الذي كان مرشحًا للعمل كمساعد ضمن الجهاز الفني الجديد، وذلك بسبب انتمائه المعروف للنادي الأهلي.

وجاء القرار، بحسب نفس المصدر، بهدف تجنب أي حساسية جماهيرية أو تشتيت تركيز اللاعبين، خاصة في ظل الظروف المتوترة التي يمر بها الفريق، حيث تسعى الإدارة لفرض حالة من الاستقرار والانضباط داخل غرف الملابس.

الزمالك يراهن على خبرة الرمادي الخليجية

رغم أن اسم أيمن الرمادي لم يكن مطروحًا بقوة على الساحة المحلية في السنوات الأخيرة، فإن مسيرته المميزة في الدوري الإماراتي، خصوصًا مع نادي عجمان، أكسبته سمعة جيدة كمدرب يعتمد على التنظيم والانضباط التكتيكي.

الإدارة البيضاء ترى في الرمادي شخصية هادئة، قادرة على امتصاص الضغوط، وتحقيق نوع من “الترتيب” داخل الفريق قبل ختام الموسم، خصوصًا مع استمرار مشاركة الزمالك في البطولات المحلية.

جلسة أخيرة تفصل الإعلان عن التوقيع

من المنتظر أن تُعقد جلسة جديدة بين الطرفين خلال ساعات، لوضع الرتوش النهائية على الاتفاق، والبدء الفوري في التحضير للمباريات المقبلة.

ويأمل الجمهور الأبيض أن يحمل الرمادي بداية جديدة للفريق، ولو مؤقتة، تعيد شيئًا من الاتزان المفقود وتمنح اللاعبين دفعة معنوية في ختام موسم شاق ومليء بالاضطرابات.

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