قمة عربية بين تونس والمغرب بكأس الأمم الأفريقية للشباب

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما ، يشهد ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء اليوم (الأربعاء) قمة عربية شمال أفريقية بين المنتخب المغربي تحت 20 سنة ونظيره التونسي في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لكأس أفريقيا للشباب.

ويأمل منتخب المغرب في الحفاظ على صدارة المجموعة الثانية عندما يصطدم بنظيره التونسي وسيكون الفوز طريقه لتحقيق هذا الهدف دون الدخول في أي حسابات معقدة بعد أن جمع 4 نقاط في أول جولتين من فوز صعب على منتخب كينيا (3 – 2) ثم تعادل منطقي مع منتخب نيجيريا بدون أهداف وحافظ على الأسبقية معه بفارق الأهداف المسجلة.

طموح عناصر المدرب محمد وهبي والقائد معاذ ضحاك، يواجه بآمال عريضة للمدرب عبد الحي بن سلطان والقائد وجدي العيساوي في خطف نقاط اللقاء كاملة لضمان العبور لمرحلة خروج المغلوب مباشرة أو الحصول على نقطة التعادل وانتظار التأهل ضمن المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث بأفضل رصيد من النقاط .

علمًا بأن “نسور قرطاج”، أصحاب المركز الرابع في النسخة السابقة تجاوزوا الخسارة (0 – 1) أمام "النسور الخضر" في الجولة الافتتاحية وقلبوا تأخرهم أمام الكينيين بهدف لفوز (3 – 1) في الجولة الثانية وصححوا أوضاعهم في هذه المجموعة الصعبة.

كان المنتخب المغربي تمكن من حسم لقاء التصفيات في نوفمبر الماضي على نفس الملعب بثنائية معاذ ضحاك ورضا العلاوي في الدقيقتين 49 و72 بعد أن تقدم خليل العياري للمنتخب التونسي في الدقيقة الأولى.

نتيجة المباراة قد تحدد فرص منتخب مصر في التأهل وسيكون فوز "أسود أطلس" اليوم أكبر هدية لفريق المدرب أسامة نبيه حيث يمنحه بطاقة العبور لربع النهائي ضمن أفضل الثوالث حال فوز منتخب جنوب أفريقيا على زامبيا في الجولة الختامية بالمجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج منتخب تنزانيا الذي ضمن المركز الخامس في ترتيب هذه المجموعة بعد أن تلقى ثلاث خسائر متتالية.

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