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رياضة

كأس الأمم للشباب، موعد مباراتي سيراليون أمام جنوب أفريقيا وزامبيا ضد تنزانيا

منتخب جنوب افريقيا،فيتو
منتخب جنوب افريقيا،فيتو

تتواصل فعاليات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي انطلقت في ضيافة مصر بمواجهتين في إطار الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى ’ حيث يلتقي منتخب سيراليون مع جنوب أفريقيا  على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

فيما  يواجه منتخب زامبيا نظيره التنزاني على ملعب السويس الجديد.

موعد مباراتي سيراليون أمام جنوب أفريقيا وزامبيا وتنزانيا 

ومن المقرر أن تقام مباراتي سيراليون أمام جنوب افريقيا، وزامبيا أمام تنزانيا في السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

سيراليون وجنوب أفريقيا

بعد أن حصد 7 نقاط من تعادل مع زامبيا (0 – 0) في الجولة الأولى ثم فوزين على مصر وتنزانيا (4 – 1) و(1 – 0) في الجولتين الثانية والثالثة ’ يأمل منتخب سيراليون بقيادة مديره الفني محمد الأمين كامارا في تحقيق فوزه الثالث تواليًا وضمان التأهل في صدارة هذه المجموعة والتأكيد على استحقاقه لقب "الحصان الأسود" في البطولة بدون منافس في أول ظهور له في البطولة.

رفاق القائد موموه كامارا نجم البطولة وهدافها الأول برصيد 3 أهداف،  سيواجهون منافس قوي تمكن تحت قيادة مديره الفني ريموند مداكا من تجاوز خسارته في الجولة الأولى أمام منتخب مصر (0 – 1) وتمكن من تحقيق الفوز على تنزانيا بنفس النتيجة بفضل هدف لاعبه شاكيل أبريل، ويأمل اليوم في مضاعفة حظوظه في التأهل بفوز جديد قبل خوضه اللقاء الختامي أمام نظيره الزامبي في الجولة الختامية مساء الجمعة على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي في العاصمة القاهرة.

زامبيا أمام  تنزانيا

اكتفى منتخب زامبيا بطل نسخة 2017 بالحصول على نقطتين من تعادلين سلبيين مع سيراليون في الجولة الأولى ومصر في الجولة الثالثة ’ ويطمح اليوم مع مديره الفني بويد مولواندا في حصد أول فوز له في البطولة للدخول بقوة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشرتين أو بلوغ ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث ’ علمًا بأنه سيواجه نظيره الجنوب أفريقي في الجولة الختامية يوم الجمعة القادم في لقاء قد يكون حاسمًا في التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

ورغم خسارته أمام جنوب أفريقيا وسيراليون بهدف دون مقابل في المواجهتين السابقتين وتذيله ترتيب المجموعة بدون رصيد   يتمسك منتخب تنزانيا الملقب بـ "أبناء نجورونجورو" بآماله في التأهل إذا ما حقق الفوز في مواجهة "شباب تشيبولوبولو" اليوم ومنتخب مصر صاحب الضيافة في الجولة الأخيرة مساء الجمعة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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