الأربعاء 07 مايو 2025
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سياسة

لجنة التضامن بمجلس النواب تناقش موازنة بنك ناصر بحضور مايا مرسي

بنك ناصر
بنك ناصر

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

مناقشة الموازنة العامة للدولة لبنك ناصر الاجتماعي

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع اليوم، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل يخص الهيئة العامة لبنك ناصر.

مناقشة موازنة ديوان عام وزارة التضامن 

كما يناقش اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.

 

مناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة 

ومن المقرر أن تستأنف لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في اجتماعها غدا الخميس، مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المجلس القومي للمرأة.

مناقشة موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 

ويشهد كذلك اجتماع لجنة التضامن غدا الخميس، مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

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التضامن الاجتماعي خطة التنمية خطة التنمية الاقتصادية الدكتور عبد الهادى القصبى الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 2026 لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

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