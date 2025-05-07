ملفات مهمة في اتحاد عمال مصر.. أبرزها الانتخابات العمالية المبكرة وتفعيل اللجان النقابية.. وتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة «بالقائمة»

تساؤلات كثيرة من قبل العديد من العاملين حول أبرز الملفات على طاولة مكتب القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر ومن أبرزها ملف تطوير الجامعة العمالية وحقيقة الأزمات التي يعاني منها الاتحاد العام وغيرها من الملفات.

ومع الاحتفال بعيد العمال أكد عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن اتحاد عمال مصر لديه العديد من الملفات الهامة التي يعمل عليها خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها تفعيل دور اللجان النقابية، حيث نسعى لتعزيز دور اللجان النقابية في مواقع العمل، وتمكينها من الدفاع عن حقوق العمال ومتابعة تطبيق القانون وتطوير آليات التفاوض الجماعي ونعمل على تطوير قدرات المفاوضين النقابيين، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاوض بين طرفي الإنتاج والاهتمام بالتدريب والتثقيف العمالي.

وقال الجمل في تصريحات خاصة: “نولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال، لرفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهاراتهم، ومتابعة تطبيق قانون العمل الجديد حيث سنقوم بمتابعة دقيقة لتطبيق قانون العمل الجديد على أرض الواقع، ورصد أي تحديات أو معوقات تواجه تنفيذه، والعمل على إيجاد حلول لها ودعم العمالة غير المنتظمة”.

ملف العمالة غير المنتظمة

وأشار إلى أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بأولوية قصوى، ونسعى لتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة الهامة من العمال، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء حيث نعمل باستمرار على تطوير الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه في مختلف المجالات.

وأكد أن ملف العمالة غير المنتظمة من أهم الملفات التي نعمل عليها حيث أن هذه الفئة من العمال تحتاج إلى اهتمام خاص وحماية اجتماعية ونسعى لتقديم الدعم لهم من خلال عدة حيث نعمل على توفير برامج تدريبية تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة تزيد من فرص حصولهم على عمل دائم ومنتظم وتسهيل تسجيلهم في قواعد البيانات: نسعى لتسهيل إجراءات تسجيلهم في قواعد البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، لضمان وصول الدعم الحكومي إليهم والمطالبة بتوفير مظلة حماية اجتماعية كما نضغط من أجل توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لهذه الفئة، تشمل التأمين الصحي والمعاشات وغيرها من الخدمات وتوفير فرص عمل مؤقتة حيث نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل مؤقتة لهم في المشروعات القومية وغيرها.

ملف تطوير الجامعة العمالية

وعن تطوير الجامعة العمالية قال إن هذا الملف يمثل أولوية استراتيجية للاتحاد ونعمل على تطوير المناهج الدراسية لتواكب احتياجات سوق العمل الحديث، وتحديث البنية التحتية للجامعة، وتأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية، لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الملف، وهناك خطط طموحة لتحويل الجامعة إلى مركز تعليمي وبحثي متميز يخدم الحركة العمالية والمجتمع ككل وهناك لجان متخصصة تتابع هذا الملف بشكل دقيق، ونأمل أن نشهد المزيد من التطورات الإيجابية في القريب العاجل.

وقال الجمل: ندرك تمامًا التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية حيث لدينا خطة متكاملة للتخفيف من آثار هذه الأزمة على اتحاد العمال والمؤسسات التابعة له، ترتكز على عدة محاور منها ترشيد الإنفاق حيث نعمل على ترشيد النفقات في كافة المؤسسات التابعة للاتحاد، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء وتنويع مصادر الدخل حيث نسعى لتنويع مصادر دخل الاتحاد ومؤسساته، وعدم الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز الاستثمار.

وأوضح ان مجلس ادارة الاتحاد يدرس فرصًا استثمارية جديدة يمكن أن تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد ومؤسساته وتقديم الدعم للعمال المتضررين حيث نعمل على تقديم الدعم اللازم للعمال الذين قد يتأثرون بالأزمة الاقتصادية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن فرص عمل بديلة والتواصل المستمر مع الحكومة كما نتواصل بشكل مستمر مع الحكومة والجهات المعنية لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية على العمال، والمساهمة في وضع سياسات تخفف من آثارها.

حقيقة الأزمات المالية لاتحاد عمال مصر

وعن حقيقة الأزمات المالية قال أن الاتحاد، كأي مؤسسة، يواجه تحديات اقتصادية، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة ولكن بفضل الإدارة الرشيدة والجهود المبذولة لترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، نستطيع أن نقول إننا نتعامل مع هذه التحديات بكفاءة ونسعى دائمًا لتحقيق الاستدامة المالية للمنظمة.

موعد عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس للاتحاد

وعن موعد عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس للاتحاد أكد أن الانتخابات النقابية تجرى في مواعيدها الدورية المحددة بالقانون، وهي في عام 2026 ولا توجد أي نية لعقد انتخابات مبكرة، ونحن ملتزمون بالجدول الزمني القانوني لإجراء الانتخابات في كافة المستويات النقابية.

وعن حقيقة ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد اكد أن هذا الأمر سابق لأوانه.. الأولوية الآن هي للعمل الجاد وخدمة عمال مصر خلال الدورة الحالية. عندما يحين موعد الانتخابات، سأقوم بتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب في حينه، بما يخدم مصلحة الحركة العمالية.

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