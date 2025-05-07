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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يستقبل وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يلتقي وزير خارجية القمر المتحدة، فيتو
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استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مباي محمد، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير التعليم العالي يستقبل وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية

في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وجمهورية القمر المتحدة كدولتين شقيقتين، مؤكدًا اهتمام مصر الدائم بدفع هذه العلاقات وتوطيدها من خلال التوسع في اتفاقيات التعاون المشتركة بكافة المجالات، وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على تقديم الدعم لطلاب جمهورية القمر المتحدة وتشجيعهم على الدراسة في مصر، ضمن مبادرة "ادرس في مصر".

وأشار الوزير إلى التزام مصر بتطوير مؤسساتها التعليمية بمستوى ومعايير عالمية، سواء ما يتعلق بالبنية التحتية والإنشائية، وكذلك تطوير البرامج الدراسية، وتقديم برامج دراسية بينية حديثة؛ بهدف الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية، ووضع مصر كمنصة تعليمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 شراكات مع جامعات دولية مرموقة

ولفت الوزير إلى اهتمام الجامعات المصرية بعقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور حجم التوسع الذي تم تحقيقه في منظومة التعليم العالي المصرية، بما يسمح بفتح آفاق متنوعة لأشكال جديدة من التعاون مع مختلف روافد الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وكذا مختلف التخصصات العلمية، مؤكدًا تركيز الاهتمام على التخصصات الحديثة المواكبة للتطورات التي يشهدها العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا وغيرها.

كما تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها بجمهورية القمر المتحدة، وآليات تقديم منح دراسية للطلاب.

تنفيذ مشروعات بحثية في الموضوعات العلمية ذات الاهتمام المُشترك

وبحث الجانبان سبل التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية في الموضوعات العلمية ذات الاهتمام المُشترك، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين، ويُسهم في دفع الاقتصاد والاستفادة من تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة، عن تقدير بلاده واعتزازها بعلاقات الصداقة والأخوة التي تجمعها بمصر، مؤكدًا الحرص على تعظيم علاقات التعاون بين الجامعات، وعقد شراكات جديدة بين المؤسسات الجامعية من الجانبين.

وأشاد الوزير بما تمتلكه مصر من كفاءات بشرية وبنية تحتية متطورة تساهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة.

حضر اللقاء من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والدكتور محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وحضر من جانب جمهورية القمر المتحدة: شهر زاد عبدالله مندوبة الحكومة في وزارة الخارجية، فيصل محمد اجتهاد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية، وشمس الدين سيد علي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

 

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