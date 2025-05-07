بعد واقعة محمد رمضان في أمريكا، نجوم اتهموا بإهانة العلم والإساءة للشعب ومؤسسات الدولة

يواجه الفنان محمد رمضان اتهامات بإهانة العلم المصري والإساءة إلى الشعب، وهي الاتهامات التي حركت ضده عدد من البلاغات، وتبدأ أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنح الدقي في 3 يونيو المقبل، وذلك على خلفية ارتدائه ملابس عارية ورقصه بالعلم المصري بشكل اعتبره البعض مساسا بالرموز الوطنية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم توجيه اتهامات لنجوم بالإساءة للشعب والعلم المصري، فهناك قائمة طويلة من الأسماء التي وقفت أمام المسائلة فى هذا الأمر، نستعرض من بينها الأبرز:

عمر الزهيري وريش

فى مقدمة تلك النجوم نجد المخرج الشاب عمر الزهيري التي تم اتهامه بالإساءة البالغة للشعب المصري بسبب فيلمه “ريش” الذي بحسب بعض المهاجمين له أن عمل على إظهار الشارع والأسر المصري بشكل قميء للغاية وقدم الفيلم بمختلف المهرجانات العالمية مما جعل عدد من النجوم فى مقدمتهم إلهام شاهين وشريف منير بالمطالبة ومسائلته عن الإساءة للشعب المصري، بينما رد المخرج حينها بأن “ريش” هو عمل فني تم تصويره ورؤيته بشكل واقعي ومعايش دون النية لتقديم صورة سيئة للمجتمع المصري من قريب أو بعيد، وبالفعل استطاع العمل حينها أن يقتنص نجمة الجونة الذهبية من مهرجان الجونة السينمائي، كذلك جائزة النقاد من مهرجان كان السينمائي الدولي.

أحمد مكي

كذلك تم توجيه اتهام للفنان الجزائري أحمد مكي بالإساءة للشعب المصري خلال عام 2017 بمسلسله خلصانة بشياكة الذي قدمه رفقة هشام ماجد، واتهم حينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكي وصناع عمله بالإساءة للشعب لامتلاء العمل بالإيحاءات اللفظية والجنسية التي تفوه بها مكي العديد من المرات، فوجد الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذا المسلسل احتوى على تجاوزات وشتائم وسباب لا تتناسب مع المجتمع المصري، علاوة على بعض مشاهد التحرش التي تسيء للرجل الشرقي.

نور الشريف

ومن ينسى أزمة النجم الراحل نور الشريف، حين اتهمته العديد من الوسائل الإعلامية بالخيانة والإساءة للشعب المصري عام 1992، على خلفية تقديم السيرة الذاتية لرسام الكاريكتير الفلسطيني ناجي العلي، إذ اوصف البعض الفيلم بأنه وصمة عار وموجه ضد قلب الأمة العربية “مصر”، وذلك لأن عدد من الأقلام الإعلامية أكدت أن نور الشريف حاول خلال فيلم “ناجي العلي” الذي جاء من بطولته وإنتاجه تمجيد رسام كاريكاتير طالما أساء إلى مصر وشعب مصر، وصحافة مصر.. وهو ما نفاه العديد من النٌقاد والفنانين من أبرزهم خيرية البشلاوي وسمير صبري ومحمود سعد وصافيناز كاظم وطارق الشناوي الذي أقام حينها ندوة من داخل نقابة الصحفيين للدفاع عن نور الشريف ومحو اتهامه بتعمد الإساءة للشعب المصري وإنما فقط استعراضا لرمز إبداعي فلسطيني من طراز خاص.

رضا البحراوي وحمو بيكا

و قبل أيام قليلة تم اتهام المغنيان الشعبيان رضا البحراوي وحمو بيكا بالإساءة لمؤسسات الدولة المصرية، وتم إيقاف كل منهما لمدة شهر عن مزاولة العمل سواء بإطلاق أغنيات جديدة أو حفلات من قبل نقابة المهن الموسيقية، التي أكدت النقابة في بيان رسمي أنها تتعامل بحياد تام مع جميع أعضائها دون تمييز، مشددة على أن الحفاظ على الذوق العام واحترام قيم المجتمع المصري يأتي في مقدمة أولوياتها، في الوقت الذي تواصل فيه دعم الفنانين الملتزمين برسالتهم الفنية.

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