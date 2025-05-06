الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

عصابة النصب بآثار مقلدة: نحات بيصنعها والتمثال بـ 100 ألف جنيه

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 اتخذ تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين من النصب باستخدام القطع الاثرية المزيفة وسيلة لممارسة نشاطهم الإجرامي متخذين من محافظة القاهرة، مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.


عقب القبض على المتهمين اعترفوا أمام النيابة العامة بارتكابهم الواقعة مستخدمين تماثيل فرعونية مقلدة يقوم نحات جبس بمنطقة شعبية بنحتها وطلائها بطلاء يشبه تلك الأثرية. 


وأضاف المتهمون أنهم يستقطبون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم يتفقون معهم على شراء القطع الواحدة بمبلغ 100 ألف جنيه، مشيرين إلى أنهم اصطنعوا 5 تماثيل كان مقرر لهم أن يبيعوا ثلاثة منهم لعميلهم في الوقت الذي ألقت قوات الأمن فيه القبض عليهم.

 

 وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشكيل لجنة أثرية لمعاينة القطع المضبوطة.


الشرطة تحبط حيلة عصابة للنصب 

 وأسفرت التحريات عن ضبط ثلاثة أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – وبحوزتهم تمثالين من الجرانيت على هيئة فرعونية، وسلاح ناري "طبنجة"، بالإضافة إلى ثلاث سيارات تم استخدامها في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترف اثنان منهم بمحاولة النصب على الشخص الثالث عبر إيهامه بأن التمثالين المضبوطين قطع أثرية حقيقية، واتفقوا معه على بيعها له مقابل مبلغ مالي، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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القطع الاثرية المزيفة محافظة القاهرة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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