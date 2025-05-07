كريستيانو في مواجهة بنزيما.. التشكيل المتوقع لقمة الدوري السعودي بين النصر والاتحاد

يلتقي فريق النصر في مباراة هامة وقوية أمام الاتحاد في الدوري السعودي، اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم الأربعاء، ستكون عبر شبكة قنوات إس إس سي السعودية الرياضية، وتحديدا قناة SSC1 HD.

معلق مباراة الاتحاد والنصر

وأسندت قنوات إس إس سي الرياضية السعودية، مهمة التعليق على مباراة الاتحاد والنصر اليوم، إلى المعلق فهد العتيبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة النصر

ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد لقاء النصر بتشكيل مكون كالتالي:

حراسة المرمى: بريدج رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، سعد الموسي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو تفاريس، حسام عوار

خط الهجوم: موسي ديابي، عبدالرحمن العبود، كريم بنزيما.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الاتحاد في روشن

ومن المتوقع أن يدخل النصر لقاء الاتحاد بتشكيل مكون كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، نواف بوشل.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أيمن يحيى، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

وسيجري المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، 3 تغييرات على تشكيل النصر أمام الاتحاد، على رأسها تواجد نواف بوشل في مركز الظهير الأيسر، إلى جانب وجود أيمن يحيى لتعويض جون دوران، وإيمريك لابورت لتعويض غياب محمد سيماكان.

وسيتغيب الثنائي سالم النجدي وجون دوران عن مباراة الاتحاد، بسبب إيقافهم بقرار رسمي، لتراكم البطاقات خلال الفترة الماضية بصورة رسمية.

ويدخل النصر المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، من 18 انتصارًا و6 تعادلات و5 هزائم، ويسعى لخطف النقاط الثلاث للإبقاء على آماله في المنافسة على لقب الدوري.

بينما يطمح نادي الاتحاد لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي التي يحتلها برصيد 68 نقطة، من 21 فوزًا و5 تعادلات و3 خسائر، لأن أي خسارة ستقرب الهلال من المنافسة، حيث سيصبح الفارق بينهما 3 نقاط فقط حال فوز الهلال على الرائد اليوم.

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