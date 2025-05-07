الأربعاء 07 مايو 2025
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رياضة

لقاء حاسم في صراع القمة، موعد مباراة الهلال والرائد بالدوري السعودي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي فريق الهلال نظيره الرائد مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتتمثل أهمية المباراة للهلال في سعيه لتقليص الفارق مع المتصدر الاتحاد، الذي يعتلي جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني بـ62 نقطة، ويتطلع إلى تحقيق الفوز والإبقاء على آماله قائمة في التتويج بلقب هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال والرائد اليوم في الدوري السعودي


تُقام مباراة الهلال والرائد اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025، في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة الهلال والرائد


ستنقل شبكة قنوات SSC السعودية المواجهة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمكن متابعة اللقاء عبر قناة SSC Sport Extra 1، بصوت المعلق مشاري القرني.

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