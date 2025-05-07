الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

عاطل تخصص في سرقة نوافذ المدارس بالسلام: أختار المدارس المظلمة البعيدة عن السكان

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أدلى عاطل متهم بسرقة النوافذ من داخل إحدى المدارس بـ مدينة السلام باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.

وقال المتهم إنه يختار المدارس التي تكون في مناطق بعيدة عن السكان والتي لا يوجد عليها حارس أو بواب وتكون أضواءها مطفأة.

وأشار إلى أنه يبيع النوافذ والأبواب التي يقوم بسرقتها لتاجر خردة في المنطقة مقابل 200 جنيه للشباك الواحد و250 للباب.

سرقة نوافذ المدارس بالسلام

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – لقيامه بسرقة عدد من النوافذ من داخل إحدى المدارس الواقعة بدائرة القسم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان تصريف المسروقات لدى أحد عملائه، مالك مخزن خردة سيئ النية ومقيم بذات الدائرة، حيث تم ضبطه واستعادة كافة المسروقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أول النيابة العامة مدينة السلام مديرية أمن القاهرة

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