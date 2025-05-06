سرقة نوافذ مدرسة تقود الشرطة لضبط لص ومالك مخزن خردة بالسلام

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة شخصين لسرقتهما عدد من النوافذ من داخل إحدى المدارس بـ مدينة السلام.



سرقة نوافذ المدارس بالسلام

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – لقيامه بسرقة عدد من النوافذ من داخل إحدى المدارس الواقعة بدائرة القسم.



وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان تصريف المسروقات لدى أحد عملائه، مالك مخزن خردة سيئ النية ومقيم بذات الدائرة، حيث تم ضبطه واستعادة كافة المسروقات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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