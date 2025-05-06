الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

سقوط لص الجراجات، سرق 3 سيارات وابتز أصحابها لإعادتها بالزيتون

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل بجراج سيارات تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المغافلة ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية بمنطقة الزيتون.


سقوط لص السيارات بالزيتون

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط أحد العناصر الإجرامية، يعمل بأحد جراجات السيارات وله معلومات جنائية، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"، ثم مساومة أصحابها لإعادتها مقابل مبالغ مالية.

 

وبمواجهته، أقر بارتكابه ثلاث وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأرشد عن أماكن السيارات المستولى عليها، حيث تم ضبطها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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