صان مصر للبترول تحقق تعاقدات جديدة بقيمة 15.5 مليار جنيه

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة (صان مصر)، أن ما حققته الشركة من زيادة في حجم أعمالها بالأسواق الخارجية يمثل تطورًا إيجابيًا، مشددا على أهمية العمل على زيادة التوسع الخارجي كأحد الأهداف المهمة خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم القيمة التنافسية للشركة واستثمارها.

كما أشار الوزير إلى أن العمل داخل مصر في قطاعات متنوعة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، يعد إضافة قوية لحجم أعمال الشركة ويعزز من مكانتها بالسوق المحلي.

وأكد الوزير أهمية الاستمرار في الالتزام بمنظومة السلامة والصحة المهنية، مشيدًا بالإجراءات المتميزة التي تطبقها الشركة في هذا المجال، مؤكدًا أهمية الاستمرار فيها .

وأشار بدوى إلى أن الوزارة تدعم بقوة شركة صان مصر لتحقيق نقلة نوعية في أدائها مؤكدًا أن العمل في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك يمثل احد الفرص الإيجابية الداعمة للتطوير.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للعاملين بالشركة وإدارتها على ما بذلوه من جهد متميز، مشيداَ بما تحقق من أداء إيجابي خلال العام.

التوسع في أعمال الصيانة بقطاع البترول وقطاعات الدولة

وخلال استعراضه لأهم نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء في عام 2024، أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة (صان مصر)، أن الشركة نجحت في الحفاظ على ريادتها في تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، محققة 30 مليون ساعة عمل آمنة دون تسجيل أي حوادث تسببت في وقت ضائع ، وأوضح أن هذا النجاح يأتي نتيجة التخطيط الاستراتيجي المستند لرؤية واضحة للتطوير، وهو ما انعكس على تحقيق إيرادات بلغت 12.7 مليار جنيه، بزيادة 44% عن عام 2023، إلى جانب حجم تعاقدات جديدة بقيمة 15.5 مليار جنيه، بزيادة 41% عن العام الماضي.

ودوليًا، واصلت صان مصر تواجدها للعام الثالث ضمن قائمة أكبر المقاولين الدوليين الصادرة عن مؤسسة ENR الأمريكية، وحققت تقدمًا في خطوط الأنابيب باحتلالها المرتبة العشرين عالميًا، والثالثة محليًا، كما نجحت فى تنمية حجم أعمالها القابلة للتنفيذ الى 30.7 مليار جنيه حتى عام 2049.

وأضاف أن صان مصر تعمل وفق رؤية مستمدة من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، مستهدفة تنفيذ إجراءات لتوسيع مجالات أعمالها داخل مصر وخارجها واستحداث أنشطة جديدة تتصل بمجالات عملها.

وأكد أن الشركة نجحت في تعزيز مكانتها من خلال تنفيذ حزمة مشروعات كبرى داخل قطاع البترول وخارجه، في مجالات الصيانة الشاملة والتخصصية، والتطوير والمشروعات، وتوليد وبيع الكهرباء، مع الالتزام الكامل بالجودة والسلامة والحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات، وإنجاز الأعمال في توقيتاتها المحددة انعكاسًا لمحاور استراتيجية الوزارة.

وأشار إلى استمرار ريادة الشركة بمجال الصيانة الشاملة في شركات قطاع البترول مثل العامة للبترول، ودمياط لإسالة الغاز، والفرعونية، وبتروبل، والمصرية للتكرير، والبتروكيماويات المصرية، كما شاركت في الصيانة الشاملة لمصفاة تكرير ميدور، إلى جانب أعمال الصيانة خارج القطاع في منشآت حيوية كمطار القاهرة الدولي.

كما استعرض توسع الشركة خارج نطاق صناعة البترول في قطاعات حيوية كقطاع الكهرباء والتعدين والأسمدة وغيرها.

وفي الصيانة التخصصية، أوضح أن الشركة تميزت في عمرات التوربينات والضواغط وتحديث أنظمة التحكم الآلى لشركات الإنتاج والتكرير، وتنفيذ نظام الحماية الكاثودية للمنصات البحرية بحقل رأس بدران.

كما قامت الشركة بصيانة وتشغيل منشآت حكومية منها مقر القيادة الاستراتيجية، مجمع الوزارات، مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومباني شركات قطاع البترول، البنوك، مستشفيات وزارة الصحة، وجامعة الجلالة.

وأشار إلى ما نفذته صان مصر من اعمال إقامة مشروعات متخصصة في مقدمتها مجمع مشتقات الميثانول بدمياط ، كما أشار إلى تميز الشركة في مجال المشروعات البيئية وشملت استغلال غاز الشعلة لتوليد الكهرباء بمنطقة كلابشة التابعة لشركة خالدة مما قلل الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ محطة مينيس نيو بالشركة ذاتها لخفض استهلاك الديزل والانبعاثات، ومحطة كهرباء بقدرة 26 ميجاوات لمصنع الألواح الخشبية (ووتك) لتقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، وهو المشروع الذي نال إشادة شركة Rolls-Royce كنموذج للاستدامة في أفريقيا، كما أنشأت محطة معالجة متطورة للمياه المصاحبة بحقول عجيبة، ومحطة لمعالجة مياه الصرف بشركة البتروكيماويات المصرية، ومشروع الطاقة الشمسية بشركة جاسكو، لافتا في الإطار ذاته الي توسع الشركة في مشروعات توليد الكهرباء لشركات قطاع البترول، وتنفيذ أعمال إنذار ومكافحة الحريق داخل وخارج القطاع مثل مطار القاهرة الدولي.

وساهمت صان مصر في مشروعات الاتصالات والتحكم، كدعم الاتصالات لقطاع البترول عبر القمر الصناعي المصري طيبة سات، وتنفيذ أنظمة مركز القيادة الاستراتيجي بالقطاع.

وأوضح المهندس خالد إبراهيم أن شركة صان مصر تواصل توسعها الإقليمي، حيث بلغ حجم أعمالها الخارجية 21٪ من إجمالي الأعمال، مع خطة طموحة لزيادته. ولفت إلى أن الشركة نجحت في دخول السوق القطري كأول شركة مصرية، كما عززت تواجدها في العراق من خلال تنفيذ مشروعات الصيانة للمنشآت النفطية لصالح شركات عالمية كبرى مثل BP، إيني، وبتروتشاينا. وتستمر الشركة كذلك في تنفيذ أعمالها في الأردن وليبيا، مستهدفة أسواق جديدة الفترة المقبلة.

وأكد أن صان مصر وكافة العاملين بها ملتزمون بتنفيذ استراتيجية الوزارة، وتطبيق معايير الجودة والسلامة والحوكمة وتطوير الموارد البشرية، والتحول الرقمي وتطوير المسار الوظيفي للمرأة. مشيرا إلى أنها من أوائل الشركات الموقعة على مبادئ تمكين المرأة من الأمم المتحدة، مما يعكس حرصها علي الاستعانة بالكوادر النسائية المتميزة لمواقع القيادة.

شارك في الجمعية العامة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسبة أمل طنطاوي نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية والاقتصادية وأعضاء مجلس الإدارة والمحاسبة منى ثابت وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

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