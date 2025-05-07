إهدار المال العام في شركة بتروجت بمشروعات العلمين وأسيوط (مستندات)

ضربتان في الرأس توجعان فما بالك بـ 3 ضربات وما خفي كان أعظم، هذا هو حال شركة بتروجت، والتي يسعى دائما المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في البحث عن خطط للشركة للتوسع في أعمالها محليًّا ودوليًّا، لكنه يبدو أن هناك من يتعمد التشويش على مسيرة الشركة بأفعال غير مسؤولة.

فساد بميس الشركة بالعلمين

وأولى هذه الوقائع التي تنم على فساد مستشر دون عقاب رادع من المسئولين حدثت يومي 16 و17 يناير 2024، حيث قام كل من “أحمد علي أحمد عبد العال” مراقب أعمال فنية، “عبد الحميد غازي عبد الحميد” ميكانيكي معدات، “سامر صلاح أحمد إبراهيم” أخصائي مراقبة مخزون، بمخالفة التعليمات وتكرار بصمة وجبة العشاء بمعسكر الشركة بالعلمين التابع للفرع الشمالي.

ورغم فظاعة المخالفة فقد تمخض الجبل وولد فأرا، حيث قرر مدير عام الموارد البشرية بناء على كتاب مدير عام الشئون القانونية وباعتماد مدير عام الشئون الإدارة بمجازاة المذكورين بخصم يومين من راتبهم.

كما قرر بخصم قيمة الوجبات الإضافية من المذكورين والتي تم الحصول عليها دون وجه حق.

واختتمت اللائحة الجزائية على المذكورين بتوصية للإدارة العامة للشئون الإدارية بالتنسيق مع الموارد البشرية بوضع آلية لازمة بماكينات البصمة الخاصة بالميس بمعسكرات العاملين بالشركة بما يحقق الانضباط لعدم تكرار صرف الوجبات الغذائية للعاملين وإحكام الرقابة في هذا الشأن.

ونش أبيس

أما الواقعة الثانية فتمثل تجاوزا جسيما، حيث تم استخدام ونش تابع للشركة دون تصريح رسمي بذلك، وبحسب القرار رقم 1759 لسنة 2024، قام كل من “محمد أبو زيد عبد الجواد”، بحري أعمال رفع وتحميل، “عبد الحميد عبد الحميد محمود”، كهربائي معدات ووسائل نقل، “حسام مصطفى عبد الباسط”، رئيس قسم أعمال فنية، بالآتي:

قام الأول بتشغيل واستخدام ونش دون تصريح ومخالفة تعليمات التشغيل الآمن للمعدات.

وقام الثاني بصيانة الونش والتنبيه على ميكانيكي من العاملين بورش أبيس بمعاونته دون إخطار قطاع السلامة.

أما الثالث فلم يقم بالإجراءات المخزنية الصحيحة بشأن تحويل الونش بعد عمل إذن ارتجاع وفحص.

وأوضحت اللائحة الجزائية أن الإدارة قامت بمجازاة المذكورين بخصم يومين من راتبهم.

كما قررت، بحسب القرار، مجازاة اثنين آخرين وهم “علاء أحمد شوقي غازي”، “ياسر خيري فرج” بخصم حافز الإنتاج لمدة شهرين.

إهمال بأعمال الكاترينج

وفي الواقعة الثالثة حدث ولا حرج، حيث قام 5 مسئولين بالشركة بإهمال جسيم وهو ما كشفه القرار رقم 2525 لسنة 2022 الذي نص على أن المذكورين وهم “مجدي عواد أحمد المندراوي” مدير عام مساعد تنفيذي بالقطاع الشرقي، “حجاج أيوب كامل” مدير ‘إدارة شئون إدارية الفرع الجنوبي، “أحمد خليل إسماعيل” رئيس قسم بقسم الأمن الفرع الجنوبي، “هاني حمدي عبد الكافي”، مدير إدارة بإدارة الأمن الفرع الجنوبي، في غضون الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر من نفس العام خالفوا التعليمات بمشروعات أسيوط، وأهملوا في أداء عملهم وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

وأشار نص القرار إلى أن الأول والثاني قاما بعدم اتباع الإجراءات الإدارية المنصوص عليها فيما يخص أعمال الكاترينج على النحو الثابت بأوراق التحقيق.

فيما قام الثالث والرابع بمخالفة التعليمات الخاصة بالتسجيل في بالدفاتر الأمنية، والخامس لم يقم بالإشراف على عمل الثالث والرابع.

وبناء عليه فقد تم مجازاة الأول والثاني بخفض الأجر بمقدار علاوتين على الأكثر، ومجازاة الثالث والرابع والخامس بخصم 4 أيام من راتبهم.

كما نصت المادة الخامسة من الجزاءات بتحميل كل من “مجدي عواد أحمد المندراوي”، “حجاج.أيوب كامل”، مبلغ 412 ألف جنيه، مناصفة بالتساوي فيما بينهما.

وتأتي هذه الوقائع في ظل اهتمام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتنمية شركات القطاع، وذلك لزيادة الإنتاج في شركات القطاع خاصة في شركة بتروجت ما زال الفساد منتشرا في كثير من مشروعات الشركة التي تتحكم فيها الشللية والنفوذ.

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