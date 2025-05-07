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رياضة

الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة المصري بالدوري

الاهلي
الاهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز  برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

ويأمل الأهلي في الفوز في جميع مواجهاته حتى يتمكن من المنافسة بقوة على لقب الدوري.

وفاز الأهلي في 13 مباراة على حساب كل من  سيراميكا كليوباترا، زد، سموحة، غزل المحلة، الجونة، المصري البورسعيدي، بتروجيت في لقائي الدور الأول والثاني، حرس الحدود في لقائي الدور الأول والثاني، الإسماعيلي، مودرن سبورت.

و تعادل أمام كل من الاتحاد السكندري، فاركو، البنك الأهلي، طلائع الجيش، الزمالك، بيراميدز في لقائي الدور الأول والثاني.

وتلقى هزيمة اعتبارية أمام نادي الزمالك بسبب اعتراضه على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي.

وسجل لاعبو الأهلي 39 هدفا، واستقبلت شباكهم 15 آخرين.

غيابات الأهلي أمام المصري 


ويغيب عن الأهلي خلال لقاء المصري كل من: كريم فؤاد، كريم الدبيس، يحيى عطية الله، رضا سليم، عمر كمال عبد الواحد.

 

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