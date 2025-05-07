موعد مباراة النصر والاتحاد في قمة الدوري السعودي

يلتقي فريق النصر في مباراة هامة وقوية أمام الاتحاد في الدوري السعودي، اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي



ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم الأربعاء، ستكون عبر شبكة قنوات إس إس سي السعودية الرياضية، وتحديدا قناة SSC1 HD.

معلق مباراة الاتحاد والنصر



وأسندت قنوات إس إس سي الرياضية السعودية، مهمة التعليق على مباراة الاتحاد والنصر اليوم، إلى المعلق فهد العتيبي.



ويدخل النصر المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، من 18 انتصارًا و6 تعادلات و5 هزائم، ويسعى لخطف النقاط الثلاث للإبقاء على أماله في المنافسة على لقب الدوري.

بينما يطمح نادي الاتحاد لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي التي يحتلها برصيد 68 نقطة، من 21 فوزًا و5 تعادلات و3 خسائر، لأن أي خسارة ستقرب الهلال من المنافسة، حيث سيصبح الفارق بينهما 3 نقاط فقط حال فوز الهلال على الرائد اليوم.



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