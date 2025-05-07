الإسماعيلي يستضيف إنبي في مباراة الصراع على البقاء بالدوري المصري

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره إنبي مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي وإنبي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء بالدوري المصري.

ويسعى الإسماعيلي إلى استغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن منطقة الخطر.



لقاء اليوم مصيري لفريقي الإسماعيلي وإنبي؛ لأن الخاسر سيكون مرشحا بقوة للهبوط لدوري المحترفين.

ترتيب الإسماعيلي وانبي

ويحتل الإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى، المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بدوري نايل، بعدما لعب أربع مباريات في مجموعة الهبوط، حقق خلالها فوزا واحدا على طلائع الجيش بهدف دون رد وتعادل في مباراتين مع الاتحاد السكندري بدون أهداف ومع سموحة بهدف لكل منهما، وخسر مباراة واحدة أمام زد إف سي بهدفين نظيفين.

وفي حالة فوز الإسماعيلي على إنبي سيرتفع رصيده إلى 22 نقطة ويتفوق على إنبي بفارق أربع نقاط وعلى غزل المحلة بفارق نقطتين.

ويرفع الإسماعيلي شعار لا بديل عن الفوز أمام إنبي وأي نتيجة أخرى ستجعله مهددا بالهبوط؛ لذلك حرص تامر مصطفى على تحفيز لاعبيه وحرص خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي حدثت في المباريات الأخيرة وطالب لاعبيه باستغلال المساندة الجماهيرية في تحقيق الفوز.

فيما يحتل إنبي بقيادة حمزة الجمل، المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بدوري نايل برصيد 18 نقطة ولعب ثلاث مباريات في مجموعة الهبوط فاز في مباراتين على مودرن سبورت 2-1 وعلى غزل المحلة بهدف نظيف وخسر مباراة واحدة أمام الجونة بهدف دون رد.

وفي حالة فوز إنبي على الإسماعيلي سيرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويتفوق على الإسماعيلي بفارق نقطتين مع تبقي أربع مباريات لإنبي وثلاث مباريات للإسماعيلي.

يدير المباراة تحكيميا محمود بسيوني ويساعده يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

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