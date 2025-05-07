الأربعاء 07 مايو 2025
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عقارات

خطوات اختيار وحجز وحدات الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة

الحي اللاتيني
الحي اللاتيني

يستمر الحجز الإلكتروني واختيار وحدات مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج المتقدمين حتى 20 مايو الجاري.

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعًا مختلفا، وتطرح وحدات الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا.

وسجل أقل سعر للوحدة 1.8 مليون جنيه فيما سجل أعلى سعر 5.11 مليون جنيه.

ومشروع "الحي اللاتيني" يقع جزء منه بالمنطقة الشاطئية، وجزء آخر بالمنطقة الجنوبية، والمشروع مُقام على مساحة تقترب من 400 فدان، وينقسم إلى 6 مناطق تتكون من 65 مجمعًا سكنيًا، بعدد 207 عمارات سكنية بإجمالي عدد 10597 وحدة سكنية.

 

ونستعرض خطوات الحجز إلكترونيا:

 بعد قيام المتقدم للحجز بسداد مبلغ جدية الحجز المدون بالموقع الإلكتروني بالإضافة الي مصروفات الدراسة المقررة.
- يتم اختيار المدينة المشروع - الوحدة - الفيلا المراد الحجز بها واستخراج كود الحجز.
- ثم يقوم بتحميل نموذج استمارة الحجز من قائمة طلبات الحجز والمتضمنة إقرار بالالتزام بكافة الشروط الواردة بالكراسة وبصحة جميع البيانات المدخلة والورق اللازم للتقديم والمحددة في صفحة كراسة الشروط، ويتم رفعها مرة أخري بعد استيفاء البيانات الواردة بها والتوقيع عليها.
- ثم الضغط على تسجيل الطلب وسيتم إرسال رسالة بأن الطلب قيد التفعيل لحين إرفاق مستند السداد قبل تاريخ انتهاء موعد الحجز المحدد.
-  يتم سداد استكمال قيمة مقدم الحجز كالآتي:
* حتى 5% للوحدات السكنية بالأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة
* حتى 5% للفيلات السكنية
* حتى 10% للوحدات السكنية، المراد تخصيصها على كود الحجز للوحدة أو الفيلا خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ اختيار الوحدة أو الفيلا، العبرة بدخول المبلغ في حساب الهيئة، على أن يتم حجب تلك الوحدة - الفيلا عن الحجز خلال تلك الفترة.
-  يقوم العميل بتأكيد الدفع لمبلغ استكمال مقدم الحجز وإرفاق مستند التحويل على الموقع الإلكتروني بصيغة PDF - JPG ولا يتخطى حجمها  2M.B 
- في حالة عدم سداد قيمة استكمال مقدم الحجز  للوحدة - الفيلا  خلال الفترة المحددة يتم خصم مبلغ 500 دولار
8-  في حالة استكمال سداد مقدم الحجز خلال الفترة المحددة 72 ساعة،  يتم إرسال رسالة تأكيد الحجز للعميل على الإيميل الإلكتروني المسجل بالموقع.
9- عدم السماح بتعديل أي حجز بعد تأكيده على الموقع.
10-  يتم استكمال الإجراءات من خلال جهاز المدينة المختص للعميل أو ما ينوب عنه.
11-  سداد باقي قيمة الوحدة وفقًا للاشتراطات المالية الواردة بكراسة الشروط.

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