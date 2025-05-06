مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثاني الثانوي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن جداول امتحانات الفصل الثاني.

يؤدي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمواد خارج المجموع، بدء من يوم السبت الموافق 17 مايو الجاري، لمدة 3 أيام حتى الاثنين 19 مايو 2025، وكذلك يؤدي في نفس الأيام الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات بالفصل الدراسي الأول للمواد خارج المجموع.



كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الدور الثاني في المواد الأساسية، في الساعة 8 صباحًا، بدء من يوم الأربعاء، الموافق 21 مايو الجاري، حتى يوم الثلاثاء، الموافق 27 مايو الجاري كفترة أولى، ويؤدي الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات في الفصل الدراسي الأول بعذر في نفس الأيام ولكن كفترة ثانية بدءا من الساعة 12 ظهرًا.



أما طلاب الصف الثاني الثانوي فيؤدي الطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر الساعة 8 صباحا، فترة صباحية، بدءا من بدء من يوم الأربعاء، الموافق 21 مايو الجاري، حتى يوم الثلاثاء، الموافق 27 مايو الجاري كفترة أولى، أما طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدءا من الساعة 12 ظهرًا كفترة ثانية، بدء من بدء من يوم الأربعاء، الموافق 21 مايو الجاري، حتى يوم الثلاثاء، الموافق 27 مايو الجاري كفترة أولى

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