الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس عمال مصر يكشف موعد إجراء الانتخابات العمالية

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، فيتو
ads

قال عبد المنعم الجمل القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر إن الانتخابات النقابية تجرى في مواعيدها الدورية المحددة بالقانون، وهي في عام 2026.

 

وأضاف عبد المنعم الجمل في تصريح خاص أنه لا توجد أي نية لعقد انتخابات مبكرة، ونحن ملتزمون بالجدول الزمني القانوني لإجراء الانتخابات في كافة المستويات النقابية.

 

وعن ترشحه خلال لرئاسة اتحاد عمال مصر قال “هذا الأمر سابق لأوانه.. الأولوية الآن هي للعمل الجاد وخدمة عمال مصر خلال الدورة الحالية. عندما يحين موعد الانتخابات، سأقوم بتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب في حينه، بما يخدم مصلحة الحركة العمالية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات العمالية الانتخابات النقابية رئيس اتحاد عمال مصر موعد الإنتخابات عبدالمنعم الجمل انتخابات مبكرة

مواد متعلقة

رئيس اتحاد العمال: سيظل عمال مصر بكافحهم خلف الرئيس السيسي

السيسي: سطر عمال مصر عبر التاريخ أروع صفحات البذل والعطاء

عمال مصر يريدون.. إنشاء مصانع جديدة وتشجيع الاستثمار.. أهالي الصعيد يطالبون بمصانع تستوعب أبناءهم.. وعمال القطاع الخاص بالحد الأدنى

الجمل يهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد: أنتم رمز التفاني والإخلاص وسند الدولة المصرية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة القبض على عميد كلية علوم الزقازيق في واقعة روان ناصر

ينهى مطلب العبور المجاني من قناة السويس، تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

باكستان تعلن عدد ضحايا الهجوم الهندي

أول تعليق من ترامب على الهجوم الهندي على الأراضي الباكستانية

مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

وصلت للضرب، طليق الفنانة جوري بكر يحرر محضرا ضدها في أكتوبر

أنتو غير ملتزمين، مدرب الترجي السابق يصدم الزمالك بشأن القيادة الفنية للأبيض

7 أهداف ولقاء جنوني، ملخص مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 7 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 7 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية