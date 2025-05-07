رئيس عمال مصر يكشف موعد إجراء الانتخابات العمالية

قال عبد المنعم الجمل القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر إن الانتخابات النقابية تجرى في مواعيدها الدورية المحددة بالقانون، وهي في عام 2026.

وأضاف عبد المنعم الجمل في تصريح خاص أنه لا توجد أي نية لعقد انتخابات مبكرة، ونحن ملتزمون بالجدول الزمني القانوني لإجراء الانتخابات في كافة المستويات النقابية.

وعن ترشحه خلال لرئاسة اتحاد عمال مصر قال “هذا الأمر سابق لأوانه.. الأولوية الآن هي للعمل الجاد وخدمة عمال مصر خلال الدورة الحالية. عندما يحين موعد الانتخابات، سأقوم بتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب في حينه، بما يخدم مصلحة الحركة العمالية”.

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