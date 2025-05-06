يزداد البحث من قبل العديد من المواطنين حول شروط ومعاييرالتقديم في مسابقة الأب القدوة لعام 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض شروط ومعايير التقديم في مسابقة الأب القدوة لعام 2025.

شروط ومعايير التقديم في مسابقة الأب القدوة لعام 2025

وحول شروط ومعايير التقديم في مسابقة الأب القدوة لعام 2025، فإن معايير التقديم بأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة ومتفردة وتحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب، ولا يقل سن الأب عن (50 سنة) وحاصل على مؤهل مناسب (متوسط على الأقل) ولا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر- أسوان ) على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم.

فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2025، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

مواعيد التقديم في مسابقة الأب القدوة





ويستمر التقديم بالمديريات من اليوم وحتى الخميس الموافق 15 مايو الجاري، حيث حددت الوزارة فئات التقدم للمسابقة من أب طبيعي وأب لابن من ذوي الإعاقة له دور في حصول الابن على تفوق دراسي أو رياضي وأب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين "كفالة من إحدى دور الرعاية".

وتحرص الوزارة على الإعلان عن المسابقة بشكل موسع وإتاحة الفرصة للجميع عن طريق الرائدات الاجتماعيات ومراعاة الدقة والتحقق الميداني في دراسة فحص أوراق الآباء المتقدمين حفاظًا على مبدأ الشفافية والمصداقية في الاختيار مع العلم أنه لن تقبل أي استمارة غير مكتملة المستندات أو ترد بعد الموعد المحدد (الاحد الموافق25/5/2025).

مبادرة الأب القدوة

هذا وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة الأب القدوة بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع للمرة الأولى عام 2023 بالتزامن مع الاحتفاء بالتربية الإيجابية و"عيد الأب" الذي تحتفل معظم الدول العربية به يوم 21 يونيو من كل عام، وذلك في إطار ما تقدمه الوزارة من برامج تدعم الكيان الأسرى وترسخ دور الأب في الأسرة المصرية حيث إنها الحاضنة الأولى التي ينشأ فيها الإنسان ولها الدور الأهم والأكبر في تكوين وبناء شخصيته، فالأسرة توفر الأسس التي يحتاج إليها الإنسان بجانب القيم والعادات السليمة التي يعتمدها كل مجتمع حيث إن مبادرة الأب القدوة تستهدف التأكيد على الدور المحوري للأب داخل الأسرة وأهمية دوره التوجيهي والقيادي في الأسرة، مع الاحتفاء بالنماذج الناجحة الإيجابية وتكريمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.