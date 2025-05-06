الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفاة الحاجة فتحية نجلة القارئ الراحل محمد صديق المنشاوي

القارئ الراحل محمد
القارئ الراحل محمد صديق المنشاوي، فيتو
ads

أعلنت فادية نجلة القارئ الراحل محمد صديق المنشاوي، عن وفاة الحاجة فتحية ابنة القارئ الراحل، والتي تعد أكبر أبنائه.

 

أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوي تسلم الإذاعة تلاوات نادرة لم تُذع من قبل 
 

وفي وقت سابق استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أسرة فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، بحضور إسماعيل دويدار رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
وأهدت أسرة الشيخ المنشاوي الهيئة عددًا من التلاوات النادرة من حفلات خارجية متعددة، أحياها القارئ الكبير على مدى عقود من التلاوة وذلك لبثها لأول مرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وتواجه إذاعة القرآن الكريم انتقادات حادة بسبب حجب بعض الأصوات ذات الجماهيرية الطاغية مثل: المنشاوي، في مقابل الإفراط في إذاعة تلاوات مكررة لأسماء مكررة خلال فترات زمنية قصيرة جدا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد صديق المنشاوي الشيخ المنشاوي محمد صديق المنشاوي

مواد متعلقة

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوي تسلم الإذاعة تلاوات نادرة لم تُذع من قبل (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مصدر يكشف حقيقة القبض على عميد كلية علوم الزقازيق في واقعة روان ناصر

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء بالصاغة

ينهى مطلب العبور المجاني من قناة السويس، تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

دوري أبطال أوروبا، مارتينيز يتقدم بالهدف الأول لإنتر ميلان في شباك برشلونة

من الدوري الإيطالي، مدرب جديد يدخل ترشيحات تدريب الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء الفقهاء في أشهر الحج وسبب الاختلاف

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية