وفاة الحاجة فتحية نجلة القارئ الراحل محمد صديق المنشاوي

أعلنت فادية نجلة القارئ الراحل محمد صديق المنشاوي، عن وفاة الحاجة فتحية ابنة القارئ الراحل، والتي تعد أكبر أبنائه.

أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوي تسلم الإذاعة تلاوات نادرة لم تُذع من قبل



وفي وقت سابق استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أسرة فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، بحضور إسماعيل دويدار رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وأهدت أسرة الشيخ المنشاوي الهيئة عددًا من التلاوات النادرة من حفلات خارجية متعددة، أحياها القارئ الكبير على مدى عقود من التلاوة وذلك لبثها لأول مرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وتواجه إذاعة القرآن الكريم انتقادات حادة بسبب حجب بعض الأصوات ذات الجماهيرية الطاغية مثل: المنشاوي، في مقابل الإفراط في إذاعة تلاوات مكررة لأسماء مكررة خلال فترات زمنية قصيرة جدا.

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