وزير الزراعة يزف بشرى سارة بشأن إنتاجية محصول القمح

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاجية القمح في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال هذا العام، حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 3.1 مليون طن من القمح، مع توقعات بزيادة الإنتاجية بنسبة من 7% إلى 10%، موضحًا أن هذه التحسينات تعود إلى عدة عوامل، من بينها التطورات المناخية وتحسين بذور القمح التي تم استخدامها.

وزير الزراعة: نأمل جمع 10 ملايين طن من القمح المحلي

وأشار الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبدالرحمن، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر لم تجمع حتى الآن نحو 10 ملايين طن من محصول القمح، وأن الزيادة المتوقعة ستتحقق مع ارتفاع درجات الحرارة التي ستساهم في تدفق المحصول.

زيادة المساحات الزراعية من خلال مشروع الريف المصري

وأضاف أن مشروعات استصلاح الأراضي كانت محورية في زيادة المساحات الزراعية، حيث تم استصلاح مليون ونصف فدان ضمن مشروع الريف المصري، بالإضافة إلى مشاريع كبيرة مثل مستقبل مصر وتوشكا التي ساهمت في استصلاح حوالي 400 ألف فدان.

التوسع في المساحات الزراعية بحلول 2027

وأوضح أن مصر تعمل بشكل مستمر على تحسين إدارة الموارد المائية، وخاصة في مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي لضمان توفير الأراضي الزراعية في الدلتا الجديدة، مؤكدًا على خطط الوزارة لزيادة المساحات الزراعية إلى 10 ملايين فدان بحلول عام 2027.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.