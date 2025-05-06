الأربعاء 07 مايو 2025
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اقتصاد

خبير: نقل حصص من شركات القطاع العام للصندوق السيادي يدعم خطة الطروحات الحكومية

حافظ سليمان، فيتو
حافظ سليمان، فيتو

قال حافظ سليمان، خبير أسواق المال، إن ملف طرح حصص من عدد من شركات قطاع الأعمال متداول على مدى أكثر من 10 سنوات دون إنجازات ملموسة.

وأرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم وجود خطة معلنه بمسؤوليات محددة وعدم وجود جهة واحدة معنية بالملف مما كان له دلالات سلبية علي مناخ الاستثمار ككل وسوق المال بشكل أكثر وضوحًا، والتأخير في اتخاذ خطوات لتنشيط البورصة المصرية علي مدار سنوات وإزالة المعوقات الواضحه للجميع سواء مسؤولي سوق المال أو المستثمرين من الداخل والخارج يحتاج تسريع وتيرة إتخاذ إجراءات التعامل بهذا الملف. 

 

مزايا نجاح برنامج الطروحات 

واضاف ان نجاح ملف الطروحات كان كفيل بتوفير حلول ناجعة لأزمة ندرة النقد الأجنبي وعدم الاضطرار للدخول في دوامة التعويم وتخفيض العملة.

وتابع: تجدر الإشارة الى  أن البورصة النشطة تمثل أداة فاعلة لتقييم الأصول والشركات وبالتالي عدم اضطرار الدولة تحت ضغط  الحاجة المفاجئ لبيع شركات دون قيمتها العادلة كما حدث علي مدار السنوات الأخيرة.

 

نقل حصص من شركات القطاع العام للصندوق السيادي

أما فيما يتعلق بنقل حصص من شركات القطاع العام للصندوق السيادي والحديث عن إعادة طرح حصص منها بالبورصة فهو أمر يثير العديد من التساؤلات ونتمني أن يكون مسؤولي الصندوق السيادي فعليا قادرين على اتخاذ تلك الخطة من خلال برنامج زمني محدد ومعلن.

وتابع ؛ ان المستثمر بالمقام الاول يهمه الشفافية في تدفق المعلومات مما يكسب الجميع الثقة في مناخ الاستثمار وهذا للأسف غير متوفر حتى هذه اللحظة، فميزانيات الشركات غير معلنة ولا قيم أوصالها ولا نعرف القيمة التي سيتم بها نقل تلك الشركات للصندوق السيادي وهل الصندوق السيادي سيكون معني بإعادة هيكلة تلك الشركات ورفع قيمتها وخلافه... ام سيقوم بدور ترتيب البيت من الداخل بتجهيز ملفات تلك الشركات للطرح سواء العام أو لمستثمر استراتيجي، وبناء على ما تم خلال 10 سنوات كاملة بتخبط بهذا الملف... فالأمر حاليا يتطلب احترافية عالية والالتزام بمعايير واضحة وشفافية تدوال المعلومات وبيانات الشركات لاستعادة الثقة بين جموع المستثمرين.

 

 خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجاري 2024/2025

وكشفت  خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجاري 2024/2025، عن استهداف الحكومة التوسع في هذا البرنامج لتحقيق عديد من الأهداف الاستراتيجية،  وأهمها تعزيز أداء البورصة المصرية، وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها،وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب خطة التنمية، فانه يستهدف البرنامج طرح 32 شركة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، وذلك على مدار عام كامل  حتى نهاية  العام.

 

ومن بين الجهات التي كانت علي أجندة البرنامج للطرح خلال العام الحالي - وفقا لتقرير الخطة، (بنك القاهرة، المصرف المتحد، البنك العربي الأفريقي الدولي، شركة مصر للتأمين، الله للإسكان والتعمير، الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، مصر لأعمال الإسمنت المسلح، شركة حلوان للأسمدة الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، شركة "صافي" لتعبئة المياه الشركات المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين النصر للتعدين..... إلخ).

 

تجدر الاشارة الى  أن تنوّع القطاعات المطروحة من شأنه جذب عدد من المتعاملين وتوفير منتجات جديدة للراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، كما أنه سوف يُشجّع مُستثمرين آخرين على تقديم طلبات للحصول على حصص الشركات المطروحة مما يُؤدّي إلى تعميق واتساع السوق وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وبالتالي توفير السيولة التي تُدعم عجز الموازنة وتزيد من كفاءة السوق، فضلا عن تدعيم احتياطي النقد الأجنبي في حالة تغطية الطرح بالعملة الأجنبية.

 

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