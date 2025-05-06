وزير الدفاع يلتقى نظيره القبرصي لبحث سبل دعم التعاون العسكرى المشترك

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد فاسيليس بالماس وزير الدفاع بجمهورية قبرص والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

دور مصر المؤثر والفاعل فى تحقيق الأمن



تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء المستجدات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى , كذلك دور مصر المؤثر والفاعل فى تحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.



وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التى تربط البلدين، والتى تمتد عبر عقود طويلة من العمل المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والسلام بالمنطقة،

كما أشار إلى أهمية استمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



من جانبه أشار وزير الدفاع القبرصى إلى حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات.



حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية وسفير جمهورية قبرص بالقاهرة.

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