أجواء تنافسية باليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية الـ 25

شهد اليوم الأول من منافسات بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم (25) لقفز الحواجز عقب مراسم الافتتاح عدة منافسات للفرق المشاركة بالبطولة على ملاعب نادى فروسية " كيان سيتى " بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم تنظيمها تحت رعاية رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد الفتاح السيسي.

حيث تنافس أكثر من 60 فارسا يمثلون 20 دولة من أمهر الفرسان فى العالم فى سباقات قفز الحواجز، وظهر المستوى المتميز للدول المشاركة ليعكس مدى ما يتمتع به الفرسان من مهارات ومستوى إعداد جيد.

وقد عبر المشاركون عن مدى سعادتهم بمستوى التجهيزات التى قامت بها القوات المسلحة استعدادًا لاستقبال فعاليات البطولة، وأشادوا بالإجراءات التنظيمية الراقية للبطولة وكافة الملاعب والمنشآت الرياضية التي تستوفى كافة المعايير الدولية بما يهيئ مناخ تنافسي لكافة المشاركين بالبطولة.

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