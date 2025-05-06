وزير السياحة: إطلاق منصة إلكترونية أكاديمية شاملة للتدريب العاملين

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الدولة تولي اهتماما خاصا بتحويل السياحة إلى قطاع صديق للبيئة، حيث باتت أكثر من 41% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق معايير الاستدامة والممارسات الخضراء.



مشاركة القطاع الخاص في قطاع السياحة



وأضاف وزير السياحة والآثار، إن القطاع الخاص هو العمود الفقري لصناعة السياحة، ودور الحكومة يتمثل في تهيئة البنية التحتية، وتهيئة مناخ الاستثمار، والترويج الخارجي، والتنظيم والرقابة، بما يضمن جودة الخدمات وتحقيق التنافسية العادلة.

إطلاق منصة إلكترونية أكاديمية شاملة للتدريب



وأشار إلي أن يجري العمل علي إطلاق منصة إلكترونية أكاديمية شاملة للتدريب في السياحة والسفر بهدف تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين في القطاع بما يسهم في تبادل الخبرات بين الدول وتطوير رأس المال البشري وتعزيز أداء القطاع.

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