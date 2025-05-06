الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة: إطلاق منصة إلكترونية أكاديمية شاملة للتدريب العاملين

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فيتو

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الدولة تولي اهتماما خاصا بتحويل السياحة إلى قطاع صديق للبيئة، حيث باتت أكثر من 41% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق معايير الاستدامة والممارسات الخضراء.
 

مشاركة القطاع الخاص في قطاع السياحة
 

وأضاف وزير السياحة والآثار، إن القطاع الخاص هو العمود الفقري لصناعة السياحة، ودور الحكومة يتمثل في تهيئة البنية التحتية، وتهيئة مناخ الاستثمار، والترويج الخارجي، والتنظيم والرقابة، بما يضمن جودة الخدمات وتحقيق التنافسية العادلة.

 

إطلاق منصة إلكترونية أكاديمية شاملة للتدريب


وأشار إلي أن يجري العمل علي إطلاق منصة إلكترونية أكاديمية شاملة للتدريب في السياحة والسفر بهدف تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين في القطاع بما يسهم في تبادل الخبرات بين الدول وتطوير رأس المال البشري وتعزيز أداء القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار صناعة السياحة الاستثمار

مواد متعلقة

مدبولي يبحث تسهيل دخول الماركات العالمية للسوق المصرية دعمًا لقطاع السياحة

وزير السياحة يعلن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الترويج

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف شرط عدم تحريك أسعار المواد البترولية مرة أخرى

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء بالصاغة

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

خلف الابتسامات الباردة، مشادة بين ترامب ورئيس وزراء كندا في البيت الأبيض (فيديو)

فضيحة في كمبوند راقٍ، لاعب سابق يهرب من النافذة بعد ضبطه متلبسًا مع سيدة

خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

تحذيرات برلمانية من إخلاء وحدات الإيجار القديم، وتحفظات على مقترح زيادة الأجرة

القبض على تشكيل عصابى استولى على أموال سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

المزيد

انفوجراف

ماذا استهدفت إسرائيل داخل اليمن خلال عدوانها الأخير؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

تفسير رؤية الفل في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية