الثلاثاء 06 مايو 2025
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أخبار مصر

لتلبية مطالب المواطنين، وزير الأوقاف يستقبل أعضاء مجلس النواب

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل أعضاء مجلس النواب، فيتو
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استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من أعضاء مجلس النواب، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في لقاء دوري يهدف إلى تعزيز التواصل مع نواب البرلمان، والاستماع إلى مطالب المواطنين من مختلف المحافظات، والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وزير الأوقاف يستقبل أعضاء مجلس النواب 
 

ورحب الوزير بالنواب، مؤكدًا حرصه على استمرار هذه اللقاءات التي تُمثل قناة مباشرة بين الوزارة والمواطنين، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل وتحقيق رضا أبناء الشعب المصري، من خلال التعاون البنّاء بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه كلّف بسرعة فحص الطلبات المقدمة من  النواب، ودراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة، لضمان تنفيذ حلول سريعة وناجزة، ومتابعة الردود بشكل مباشر.

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