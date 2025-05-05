شوقي غريب: الدوري الموريتاني قوي وسعيد بالفوز الثاني مع المريخ

أكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المريخ السوداني، أن فريقه استحق الفوز أمام إنتر نواكشوط في الدوري الموريتاني.

وأشار غريب، في تصريحات عقب الفوز الثاني على التوالي بعد توليه قيادة المريخ السوداني، أن فريقه كان الأفضل أمام إنتر نواكشوط ونجح في فرض سيطرته بالشوط الأول وإضاعة عدد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بزيادة عدد الأهداف وأن الشوط الثاني شهد تقاسم الفريقين لأحداثه.

وواصل بأن فريقه يسير وفق المخطط بشأن مواصلة النتائج المميزة بجانب الاعتماد على الشباب الصاعد وإكسابهم الخبرة والحفاظ على قوام الفريق.

الدوري شهد طفرة كبيرة

وعن الدوري الموريتاني، أكد الكابتن شوقي غريب أن الدوري شهد طفرة كبيرة وأنها لم تأتِ من فراغ خاصة مع الملاعب المميزة والبنية الرياضية الكبيرة واستقبال الفرق، علاوة على أن وصول بطلي السودان المريخ والهلال إلى مرحلة المجموعات ودور الأربعة دليل على قوة المنافسة.

وعن منتخب موريتانيا فشدد غريب أنه شاهد منتخب موريتانيا في بطولة أمم أفريقيا 2019 من الملعب وكان منتخب مشرف للكرة الموريتانية، مواصلا حديثه بأن الكرة الموريتانية شهدت تطورا كبيرا منذ آخر زيارة له لموريتانيا 2007 من بنية أساسية وملاعب وفنادق مختتما تصريحاته بأنه سعيد بالتواجد في موريتانيا وعلى إحساسه بالتواجد وسط أهله ولا يشعر بالغربة.

الفوز الثاني على التوالي في الدوري الموريتاني

وقاد الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المريخ السوداني فريقه للفوز الثاني على التوالي في الدوري الموريتاني.

وحقق المريخ الفوز بثنائية نظيفة على إنتر نواكشوط ليرتفع رصيد المريخ السوداني للنقطة ٤٢ ويتجمد رصيد إنتر عند ٣٥ وهو الفوز الثاني للمريخ تحت قيادة غريب بعد أن فاز الأسبوع الماضي على الجمارك الموريتاني.

وحظي المريخ بتشجيع كبير من جماهيره بعد أن منح شوقي غريب الفرصة لعدد من الوجوه الشابة.

يضم الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني المصري الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا وتوفيق صقر ومحسن محمود مدربين وأسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب والدكتور محمد صلاح للتأهيل.

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